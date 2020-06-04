2020-06-04T08:12:38+03:00
Общество

Очередной фейк появился в югорских соцсетях: жителей пугают вышками 5G

Заметим, что вышек даже не установлено на территории региона
Руслан Савинов
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Очередной фейк появился в югорских соцсетях: жителей пугают вышками 5GОчередной фейк появился в югорских соцсетях: жителей пугают вышками 5GФото: pixabay.com
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В югорских пабликах в соцсетях начала распространяться информация о том, что жителей заражают коронавирусом через вышки 5G. Данный вопрос прокомментировал эксперт директор lепартамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин.

- 5G — это новая технология мобильной связи, определенная международными стандартами и полностью безопасная для человека. При этом мощность передатчиков 5G в тысячу раз ниже мощности волн, например, в микроволновке. И в принципе, передача вирусов или бактерий волнами различной частоты невозможна на физическом уровне, - сообщил Павел Ципорин.

Он также добавил, что вышек и передатчиков 5G на территории Югры пока нет.

Напомним, коронавирус передается только воздушно-капельным путём или через бытовой контакт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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