Добровольцам ХМАО рассказали, как они могут помочь югорчанам

Кураторы волонтерского движения ХМАО рассказали добровольцам о том, как они могут помочь югорчанам в трудной ситуации, не выходя из дома. Ведь у ребят сейчас вынужденные «каникулы». Подробнее об этом сообщили представители «Центра развития добровольчества Югры».

- Даже в условиях заточения можно совершать добрые дела. Однако поддержка - это не только участие в проектах. Реальная помощь людям в трудной ситуации: даже просто купить продукты пожилой соседке, чтоб она не ходила в магазин и не подвергала себя опасности. Или например договориться с одиноким соседом, что вы возьмете его собаку на передержку, если он попадет в больницу, - поделились организаторы волонтерского движения.

Активные югорчане могут стать информационным организатором «Лиза Алерт». Они в силах помочь в поиске людей с помощью информационного освещения в интернете.

Также можно присоединиться к всероссийской акции #мывместе и помочь пожилым людям и тем, кто не имеет возможности выйти на улицу.

Кроме того, если вы давно хотели стать волонтером в сфере культуры, вырасти из рядового волонтера в организатора, то для этого есть специальный ресурс.

Есть еще два варианта помочь: стать IT-волонтером и координировать деятельность добровольцев в интернете. Либо связаться с кураторами из групп помощи животным «Дай лапу» в Сургуте и «Ковчег» в Ханты-Мансийске.

- Сейчас время, когда мы все должны заботиться друг о друге. Простая доброжелательность значит очень многое. Помните, оптимизм — лучшая форма протеста против самых неблагоприятных обстоятельств, - подбодрили волонтеров представители «Центра развития добровольчества Югры».