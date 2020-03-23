Советы югорским путешественникам: Топ-5 мест в России, где обязательно нужно побывать

Готовиться к отпуску – дело приятное. К отдыху северяне готовятся как правило за полгода, а то и за год до поездки. Однако, как быть теперь, когда Россия закрыла въезд и выезд из страны из-за пандемии коронавируса? Сургутянка Лидия Дьяченко более 30 лет путешествует по миру. Сейчас, когда Ростуризм рекомендовал россиянам ограничиться в заграничных поездках, югорчанка поделилась своим мнением с земляками о том, куда стоит поехать в России.

– Думаю, на первом месте – Сочи и Красная Поляна. Думаю, Сочи все цветет, на Красной Поляне все катаются – все счастливы и довольны. На втором месте – Сахалин и Камчатка. На третьем – Калининград. «Золотое кольцо России» и Байкал, конечно, – это сейчас очень популярные направления, – считает Лидия.

На юга

Она рассказала, что в 2020 году планировала поехать с подругами в Хорватию. Но в связи с пандемией коронавируса путешественницы отказались от идеи выезжать за границу. Это попросту рискованно – и для здоровья, и для финансов.

– Хотели осенью в Хорватию, заказали путевки, забронировали отели. Но я потом сняла свой заказ, потому что начался коронавирус. Но все равно поедем отдыхать: если все будет удачно складываться, это будет или Сочи, или Крым, – рассказала путешественница.

В Сочи она была много раз. Сейчас Краснодарский край цветет, там благоухает весна, а на Красной Поляне поклонники активного отдыха могут покататься на лыжах или сноуборде. Эти направления стали особенно популярны у россиян в марте 2020 года, когда туристам приходится адаптировать свой отпуск к условиям повышенной готовности. Многие выбирают туры в Анапу, Геленджик, Сочи или же решают открыть для себя Крым.

– Я там не была. В Крыму хочу посмотреть Симферополь, Севастополь, хотим в санаторий «Полтава» в городе Саки. Мы любим, когда все включено. И питание, и чтобы было где полежать. Обычно мы не ездим сами. Люди нашего возраста пользуются услугами туристических компаний. Хотя сын убеждает делать все сам. Вот он в этом году семьей поедет на Красную Поляну, – поделилась планами сургутянка.

Северная Пальмира - Санкт-Петербург

С рюкзаком на плечах

Дикие поля голубых и желтых ирисов, обрывчатые спуски к берегу моря и исполинские сосны на сопках… Спустя годы путешествий Лидия вспоминает именно эти сахалинские пейзажи.

– Сахалин – сказка. Восторг. Была там два месяца, в стройотряде. Там очень красиво. Море через пролив Лаперуза. Япония рядом. Вот идешь по берегу – то японские ботинки после шторма, то бутылки… Крабы шуршат под ногами. Такие обрывчатые спуски к морю, валуны. На этих валунах жили стада нерп. А вверх поднимаешься по обрывистому берегу, а там растут огромные сосны, около них – водоемы, горные речушки. И красивенные-красивенные цветы – дикие поля цветов. Вот как мы ирисы выращиваем в саду, а там целые поля диких ирисов – голубых и желтых. Как в сказке.

Неизведанный край Сахалин и Камчатка сегодня стали популярным выбором путешествия для молодежи. Любители гор едут туда, чтобы посмотреть гейзеры, пики вулканов, нетронутую природу, необыкновенные пляжи и Тихий океан. Поклонники городского туризма желают посмотреть Владивосток – этот город завоевал статус одного из самых красивейших в России.

С рюкзаком за плечами можно отправиться исследовать Уральские горы, Алтай или же соседнюю Обдору. Тут уж дело вкуса и возможности кошелька.

По городам

Многие северяне с удовольствием посещают столицы. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани можно не только вдоволь нагуляться по городу, посетить музеи, театры, фестивали, но также

Еще одно место в списке путешественницы Лидии Дьяченко, где необходимо побывать – это Калининград.

Янтарная столица России - Калининград

– Калининград – такая альтернатива для возрастного путешественника. Там сейчас уже весна-весна. В Калининграде я еще не была. Были мои подруги, одна там живет. Она уже высылает фотографии цветов со своего участка. Может мы с мужем и поедем в Грозный, я не была там еще. Подруга ездила в Грозный на экскурсию. Она говорит, что это просто сказка. Весной там начинает цвести сакура, как раз в середине апреля, – рекомендовала Лидия.

Владимир - жемчужина Золотого кольца страны

Если хочется на минеральные воды, то стоит поехать, например, в Орджоникидзе или же Пятигорск. Семья Дьяченко, впрочем, ежегодно посещает тюменский санаторий «Сибирь».

– У нас в стране можно хорошо отдохнуть. И сервис улучшается. Вот 15 апреля мы поедем в санаторий под Тюменью. И если там заявлено четыре звезды, то это соответствует. Это санаторий мирового уровня – и питание, и комфортное проживание, и СПА-зоны, – считает Лидия.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе с 18 марта введен режим повышенной готовности.

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