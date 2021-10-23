Замглавы Лангепаса Ирина Омельченко: «Нерабочие дни – это не отпуск». Фото - администрация Лангепаса.

В Лангепасе в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению распространения COVID-19. Заместитель главы города Ирина Омельченко, обращаясь к жителям города, высказалась по поводу нерабочих дней, заявив, что это не отпуск.

– Хочу обратить особое внимание горожан, что объявленные нерабочие дни – это не отпуск, не время для общения с друзьями и походов в гости. Главная задача – максимально разобщить людей, чтобы снизить коэффициент распространения инфекции. Ситуация действительно сложная и только в наших силах её исправить, – сказала она.

Согласно последним данным, за неделю в Лангепасе зафиксирован 71 случай новой коронавирусной инфекции; заболели 18 детей. В ковидном госпитале находятся 36 человек, у 11 из них болезнь протекает в тяжёлой форме, шестеро получают реанимационную помощь. Амбулаторно лечатся 122 человека. На контроле в качестве контактных 113 лангепасцев.

К счастью, заболеваемость ОРВИ за прошедшую неделю пошла на спад. Однако все еще превышает недельный пороговый уровень и средний по Югре. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель распространения инфекции выше почти в полтора раза.

По информации администрации Лангепаса, активными темпами продолжается вакцинация – и от гриппа, и против коронавируса. На сегодняшний день вакцину получили более 16 тысяч местных жителей.

Отметим, что с 25 октября посещать общественные места в городе можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое недавно заболевание. Это коснётся заведений общепита и торговли, культурных и спортивных учреждений, организаций досуга и развлечений. Исключения составят лишь магазины розничной торговли, реализующие товары первой необходимости, аптеки, заправки и объекты, предоставляющие услуги общественного питания на вынос.

Эта технология уже апробирована во всех спортивных объектах города. Процесс считывания занимает всего несколько секунд, поэтому власти утверждают, что скопления людей у входа в заведения не будет.

Также добавим, что в Лангепасе школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября. В этот период организуется работа пришкольных лагерей, но пройдут они в дистанционном формате. Что касается детских садов, то 1-3 ноября в них будут открыты дежурные группы; остальные 4 дня остаются выходными. В привычном режиме образовательные учреждения начнут работать 8 ноября.