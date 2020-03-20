Оперативный штаб Югры обсудил работу муниципалитетов по профилактике коронавируса

Выездное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургут.

Участники обсудили работу муниципалитетов по принятию профилактических мер. Наталья Комарова отметила, что эта работа охватывает все сферы и направления деятельности правительства и муниципальных образований от здравоохранения, социальной сферы и образования до экономики, транспорта и так далее.

– Мир столкнулся с новой пандемией, которая распространяется очень быстро. Поэтому необходимо неукоснительно выполнять все требования. В том числе такие как мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, отказ от участия в массовых мероприятиях. Все это жизненная необходимость. Прошу вас, уважаемые югорчане, проявить солидарность, – призвала земляков Наталья Комарова.

Она отметила, что обстановка в округе находится под контролем правительства. Зарегистрировано более 200 человек, прибывших из-за рубежа. Впоследствии более ста из них сняты с учета по отрицательным показателям анализов.

Участники рассказали о принятых мерах в муниципалитетах. Фото: официальный сайт правительства Югры

Наталья Комарова обратила внимание на необходимость поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Это прежде всего пенсионеры, люди, страдающие хроническими заболеваниями и нуждающиеся в постоянной лекарственной терапии. Для них будет организована выписка рецептов без посещения медучреждений, отметила глава региона. Для пожилых граждан и маломобильных групп населения, в том числе состоящих на обслуживании на дому будет организовано предоставление бытовых услуг, бесконтактная доставка продуктов питания, промышленных товаров, средств гигиены, лекарств и других предметов первой необходимости.

– Будут задействованы специальные системы сопровождения и обслуживания людей из группы риска, включая граждан в возрасте «65+», – добавила глава округа.

Кроме того, правительство утвердило дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые арендуют государственное и муниципальное имущество, в том числе земельные участки. Будет мобилизована система поддержки граждан в критической ситуации для оперативного принятия и реализации необходимых решений.

О готовности территорий доложили главы Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Пыть-Яха. Как рассказала глава Нефтеюганского района Галина Лапковская, работа в Нефтеюганском районе выстроена в соответствии с постановлением. Приостановлены массовые мероприятия, отменены выезды организованных групп. Все школы района до 12 апреля переведены на дистанционное обучение. Еще с февраля в учебных заведениях усилены меры по уборке, проветриванию и дезинфекции помещений.

– В районе ведется информационно-разъяснительная работа с гражданами. Доносится информация о текущей ситуации в стране и регионе, разъясняются меры профилактики вирусной инфекции, сообщаются номера телефонов горячих линий и адреса сайтов, где можно узнать достоверные сведения, а также сообщаются алгоритмы действий, которые необходимо предпринять в тех или иных случаях, – сказала Галина Лапковская.

Одной из тем стала работа организаций торговли. Фото: официальный сайт правительства Югры

Члены оперативного штаба также обсудили состояние дел в торговых объектах региона. Директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Николай Милькис сообщил, что совместно с органами местного самоуправления ежедневно проводится мониторинг розничных цен по 47 наименованиям товаров продовольственной и непродовольственной групп, перечень которых утвержден Минпромторгом. Также оценивается объем складских запасов в торговых сетях.

– Наиболее востребованы бакалейные товары, консервы, средства гигиены и дезинфекции, в основном товары низкой ценовой категории. Все запасы дефицитных групп товаров будут своевременно пополняться, - отметил Николай Милькис.

Обеспеченность товарами из основного перечня в торговых объектах и на розничных рынках составляет 100 процентов. Организовано бесперебойное снабжение товарами в широком ассортименте. Торговые объекты работают в штатном режиме, добавил замгубернатора.

Как сообщили представители органов местного самоуправления, цены на товары первой необходимости остались на прежнем уровне. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора во всех торговых учреждениях округа в течение нескольких дней проводились профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Проверено 2800 торговых объектов. В результате установлено, что рекомендации соблюдаются не в полном объеме. В частности, не ведутся замеры температуры тела работников перед началом рабочего дня, не во всех помещениях применяются бактерицидные лампы. Отчеты о несоблюдении рекомендаций направлены в территориальное управление Роспотребнадзора. Департамент продолжит эту работу, предстоит оценить результаты профилактических мер еще более трех тысяч организаций торговли, отметил глава департамента экономического развития Югры.\

Ближайшие заседания оперативного штаба пройдут в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Фото: официальный сайт правительства Югры

Участники заседания обсудили другие профилактические меры, наработанные муниципальные практики и дальнейшие действия на время режима повышенной готовности. Добавим, что в ближайшие дни совещания оперативного штаба по поручению главы региона будут проведены в Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Напомним, с 18 марта по 10 апреля в Югре введен режим повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения коронавируса на территории округа. Как отметили в оперативном штабе, важно уже на начальном этапе минимизировать все связанные с этим риски. Такая мера принята для того, чтобы максимально эффективно выполнить весь комплекс задач в достижении поставленных целей по профилактике коронавируса, подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона призвала жителей обращаться за информацией о коронавирусе только к официальным источникам, не поддаваясь панике и отсеивая фейковые и провокационные сообщения на сомнительных ресурсах.

Единая горячая линия: 8-800-2000-112.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Телеграм-канал оперативного штаба Югры https://t.me/ugra_official.

Получать официальную информацию о текущей ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране и мире можно также на стопкоронавирус.рф.