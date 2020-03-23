Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 16 по 22 марта 2020 года

Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли с 16 по 22 марта 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Начнем с важных и приятных новостей. Стало известно, что размер семейного капитала в Югре увеличен до 150 тысяч рублей. Однако есть ряд условий: право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок.

Югорский семейный капитал

Власти региона отметили ,что с 2013 года деньгами югорского семейного капитала воспользовались уже 16 123 семьи, из них: на улучшение жилищных условий – 12 332 семьи, на образование – 2 491 семья, на получение медуслуг – 1 300 семей.

2. Одной из жительниц Нефтеюганска крайне не повезло, ее доверчивость и желание легких денег сыграли с ней злую шутку. Аферист-брокер выманил у нее целых восемь миллионов рублей.

История началась еще в 2018 году. На телефон потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Голос молодого человека представился сотрудником одной из компаний. Парень сказал, что является форекс-брокером... С тех пор югорчанка переводила в личный кабинет свои средства в бессмысленной надежде их приумножить.

3. В ХМАО начали эксперимент по использованию беспилотников на дорогах. С декабря 2018 года тест по эксплуатации беспилотников начался в Москве и Татарстане. С марта 2020 года к ним присоединились еще 11 регионов, в том числе и Югра. Ожидается, что проект позволит разработать пути повышения безопасности на дорогах.

5.Самой обсуждаемой в СМИ темой по прежнему остается коронавирус и пути противодействия ему. Для этого в Югре ввели режим повышенной готовности. Однако инфекция прибыла из далекой Италии. Первый заболевший, а точнее заболевшая прилетела в Сургут после отдыха именно из этой солнечной страны. Спустя несколько дней был зафиксирован и второй случай инфекции. Сейчас пациентам ничего не угрожает, они идут на поправку.

Медицинская маска для профилактики

6. Завершилась неделя очень неприятно. В Нижневартовске жениха зарезали прямо на праздновании свадьбы. Убийцей оказался один из гостей торжества. Пьяная ссора превратилась в место преступления. Подробности трагедии в нашем материале.

На этой неделе мы продолжим следить за событиями в самом прекрасном уголке России, Югре. Следите за новостями «Комсомольской правды».