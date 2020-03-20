2020-03-20T14:04:04+03:00
Происшествия

Аферист-брокер выманил у жительницы Нефтеюганска восемь миллионов рублей

История мошенничества берет свое начало в 2018 году
Руслан Савинов
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Аферист-брокер выманил у жительницы Нефтеюганска восемь миллионов рублей. Фото: Савинов Руслан.Аферист-брокер выманил у жительницы Нефтеюганска восемь миллионов рублей. Фото: Савинов Руслан.
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Жительница Нефтеюганска лишилась более восьми миллионов рублей. Женщина поверила на обещания получить с этой суммы легкие деньги. Подробности стали известны от пресс-службы полиции Нефтеюганска.

Он сам позвонил

Известно, что в дежурную часть ОМВД Нефтеюганска обратилась югорчанка с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что по вине аферистов лишилась крупной суммы денег.

История берет свое начало еще в 2018 году. На сотовый потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Нежный голос молодого человека представился сотрудником одной из компаний. Парень сказал, что является форекс-брокером.

Он убеждал, что данное занятие позволяет вкладывать деньги в любой валюте в торговлю на бирже и зарабатывать на этом. Неизвестный заверил жительницу Нефтеюганска в абсолютной безопасности и надежности. Затем молодой человек предложил осуществлять операции на специальном сайте. Женщина поверила злоумышленнику.

Скриншот злополучного сайта. Фото УМВД ХМАО.

Скриншот злополучного сайта. Фото УМВД ХМАО.

Бездонный кошелек

- С 2018 по 2019 годы она переводила в личном кабинете разные суммы на виртуальный счет. Все это время она наблюдала, как «увеличивается ее доход» от вложений и даже снимала небольшие суммы, - пояснили полицейские

Когда потерпевшая попыталась закрыть счет и снять полностью деньги, то мошенники перечислили на ее счет только 100 тысяч рублей.

Затем «персональный менеджер» перестал выходить на связь. Наконец она поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию.

В сухом остатке

Всего она утратила 85 тысяч евро, 8 500 долларов и 50 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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