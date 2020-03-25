«Моемся в тазиках и спим на циновках»: россиянка рассказала о жизни на карантине во Вьетнаме

Путешествие на Бали Анна называет лучшим из всех, несмотря на то, что вместо двухнедельного отдыха, ей с мужем придется провести ещё две недели на карантине во Вьетнаме. О жизни в закрытой зоне она ведет блог в «Инстаграм».

Анна Айкашева рассказывает, что она и ее муж Владимир – единственные россияне, проживающие в карантинной зоне Хошимина. В изоляцию югорчане попали шесть дней назад, когда транзитом с Бали они оказались18 марта во Вьетнаме. Именно в тот день страна выбрала политику изолировать абсолютно всех прибывающих из США, Европы, Юго-восточной Азии, включая российских граждан на 14-дневный карантин

В этот же день девушка написала первый пост, в котором рассказала, как на нее обрушились негативные комментарии типа «сами виноваты, надо было дома сидеть». На это Анна ответила жестко.

- Ну знаете ли, когда мы улетали в феврале ничего не предвещало такого масштаба всемирного кипиша. Поэтому сейчас что-то говорить в контексте «знали на что шли», абсолютно не уместно. Теперь главная цель переждать и вернуться домой. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к этим наиужаснейшим условиям и поддержал добрым словом. Это очень ценно! Мне жалко семьи с детьми. Они в таких же условиях, как и мы, - пишет Анна в своем блоге.

А условия там реально ужасные. Мужчин и женщин, как и полагается, разделили по своеобразным комнатам, больше похожим на сараи. Они мало похожи даже на наши старые добрые советские летние лагеря. В небольших комнатах стоят по четыре двухспальных кровати. Вместо матрасов на ней лежат циновки. Одна комната рассчитана на восемь человек. Мыться приходиться в тазиках в антисанитарных условиях. Еду привозят на машинах ежедневно. Из комнат можно выходить и общаться между теми, кто находится на карантине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/768670" frameborder="0"></iframe> Жители Югры на карантине в Хошимине.

- Если бы нашу русскую семью поселили в такие условия с ребенком, это был бы треш. Я была готова к карантину, но не думала что он застанет нас за пределами России. Так как все произошло внезапно, делится югорчанка.

Она рассказывает, что большинство изолированных являются местными жителями. Людей сплачивает общая проблема. И даже языковой барьер не помеха дружить и помогать друг другу. Жалеем ли мы что полетели в отпуск? Нет, ни капельки ... Это был лучший отдых в нашей жизни. А карантин это уже совсем другая история. Полетим ли мы ещё, если в мире будет происходить что-то подобное и не понятное? Определенно нет, ведь теперь у нас есть личный опыт ... И полное представление того, что из этого может выйти. Так что, если у вас все же запланирован отдых, настоятельно рекомендую его отменять, - дает совет югорчанка.

День назад семье из Нефтеюганска пришла посылка от россиян, проживающих во Вьетнаме в Русском микрорайоне. Он находится в 80 км от карантинной зоны. Ребята сплотились вместе и собрали для русских туристов огромную посылку. Пару больших коробок доставили на такси прямо к югорчанам. Соотечественники выслали одеяла, подушку, игру в бадминтон, орехи, соки, чай, кофе, колбасу, чипсы, сладости и конфеты.

- Боже, сколько тут всего! Ребята, мы тут всего на 14 дней, а не на год. Не передать словами эмоции, которые мы сейчас испытываем. Я обожаю наших людей, - восклицает девушка.

Югорчанка уверяет, что теперь ей с мужем будет куда легче пережить тянущиеся дни изоляции в Хошимине.