Югорчан обяжут сканировать QR-код при посещении общепита. Фото - pixabay.com.

С понедельника, 7 декабря, югорчан обяжут регистрировать номер телефона в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление» при посещении общепита. Для этого нужно будет отсканировать QR-код. Новое постановление за подписью губернатора округа Натальи Комаровой вступило в силу с 4 декабря.

Кроме того, департаменту социального развития Югры поручено до 15 декабря обеспечить опережающую выплату отдельных мер социальной поддержки, которые финансируются за счет средств бюджета округа за декабрь и до 25 декабря – за январь 2021 года.

– До 25 декабря 2020 года организовать доставку и вручение подарков участникам Югорской новогодней елки. До 10 декабря разработать и внедрить электронный прививочный сертификат с включением в него памятки. Также рекомендовано обеспечить при наличии возможности с соблюдением законодательства РФ опережающую выплату заработной платы за ноябрь, декабрь 2020 года, – рассказали в оперштабе Югры.

Также стало известно, что главам городских округов и муниципальных районов до 15 декабря рекомендовано внедрить оптимальный режим работы организаций торговли в предпраздничные и праздничные дни, чтобы не допустить массовое скопления граждан, информировать граждан о введенном режиме работы организаций торговли, а еще пересмотреть графики работы в части увеличения количества мероприятий по обеззараживанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов с 25 декабря по 11 января 2021 года.

Главам муниципальных районов глава округа Наталья Комарова рекомендовала в период до открытия зимних автомобильных дорог, ледовых переправ в зависимости от транспортной доступности предусмотреть меры по обеспечению жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарствами, топливом.