В Югре не выявлено случаев коронавирусной инфекции

У представителя норвежской сборной по спортивному ориентированию, который прибыл на чемпионат Европы и финал Кубка мира в Ханты-Мансийск, не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. До этого спортсмен жаловался на наличие симптомов респираторной инфекции с незначительно повышенной температурой.

- По его словам, он получил сообщение с родины, в котором ему сообщили, что у его знакомого, с которым общался накануне отъезда, выявлен коронавирус, – сообщила заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре Инна Кудрявцева.

Медработники тут же взяли под наблюдение всех лиц, контактировавших со спортсменом, его самого изолировали в бокс, а в месте проживания проведена заключительная дезинфекция. К счастью, из лаборатории пришла добрая весть: получен отрицательный результат. Однако норвежцу, как и его близкому окружению, все же придется провести в изоляции две недели.

За эти 14 дней медики проведут трехкратное вирусологическое исследование. По мере поступления результатов анализов и истечения срока изоляции режим ограничения будут сняты.

Напомним, что для обеспечения безопасности зрителей, спортсменов и организаторов чемпионата Европы и финала кубка мира по спортивному ориентированию на завершающие гонки 14 и 15 марта ограничили доступ зрителей.