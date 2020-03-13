2020-03-13T19:23:34+03:00
Общество

Международный Югорский лыжный марафон отменен из-за пандемии коронавируса

Александр Большунов планировал участвовать в Югорском марафоне - 2020
Ирина Ромашкина
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В забеге планировали участие олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев. Фото организаторов Югорского марафона - 2020В забеге планировали участие олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев. Фото организаторов Югорского марафона - 2020
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1400 лыжников из трех стран и 32 регионов России заявились на международный «Югорский марафон – 2020» за месяц до стартов. Соревнования должны были начаться 11 апреля. Однако сегодня, 13 марта, с пометкой «Срочно!» организаторы опубликовали сообщение об отмене традиционного спортивного мероприятия - решение принято правительством Югры.

VIII традиционный международный «Югорский лыжный марафон» отменили на основании постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой от 06.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Соответствующий приказ 12 марта подписал ведомственный департамента физической культуры и спорта Югры.

– В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (от 20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия. Органам управления физической культуры и спорта муниципальных образований автономного округа рекомендовано принять аналогичные меры, – дополняет ведомство.

Ранее СМИ сообщили, что в Международном лыжном марафоне в Ханты-Мансийске примет участие титулованный российский лыжник Александр Большунов. Кроме того, в забег планировали вступить олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев. Директор Югорского лыжного марафона Сергей Крянин лирично заметил, что коронавирус диктует любителям лыж свои условия.

– Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила мартовские этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Северной Америке. Из-за угрозы распространения коронавируса также были отменены крупные марафоны в Европе. Буквально несколько часов назад стало о том, что по этой же причине в запланированные даты не состоится «Мурманский марафон» – его возможно перенесут на конец года… За месяц до начала «Югорского марафона-2020» на него заявились уже 1 400 человек из трех стран и 32 регионов РФ. Еще столько же, по нашим прикидкам, должны были в ближайшие недели. Мы были полностью готовы к приему гостей. И вся эта ситуация стала для нас серьезным ударом. Но понимая и принимая ответственность перед участниками, мы были вынуждены пойти на этот шаг, – сообщил Сергей Крянин.

Предполагается, что марафон перенесут на конец 2020 года. Это вопрос обсудят на следующей неделе с руководством Югры. После этого организаторы сообщат информацию для участников по стартовым взносам – в соцсетях и на сайте марафона ugraloppet.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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