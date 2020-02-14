В Югре упавшие обломки ракеты «Союз» отправили на утилизацию

Баки окислителя, обнаруженные в просторах югорской тайги, не несут радиационной и другой опасности. Были проведены все необходимые замеры.

Информация о том, что ночь с 6 на 7 февраля в Кондинском районе ХМАО-Югры упадет отделяющаяся часть ракеты-носителя «Союз», запущенная с космодрома Байконур, появилась на сайте госкорпорации «Роскосмос» в начале февраля.

Места падения ступеней ракеты. Фото с сайта администрации Кондинского района

Администрация Кондинского района предупредила население о падении объекта в юго-западной части района, в частности, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Черная, Самсур, Кума, а также на участке до границы с Таборинским районом Свердловской области. На это время чиновники ради безопасности рекомендовали жителям населенных пунктов Лиственный, Ягодный, Леуши, Мортка, Междуреченский и Куминский ограничить нахождение в лесу и на автодорогах.

Вывозить бак окислителя пришлось вертолетом. Фото с сайта администрации Кондинского района

Югорчане принялись активно обсуждать в соцсетях, безопасно ли это. Люди беспокоились, не станут ли обломки ракеты источниками радиации и не повредят ли их дома и автомобили. Отметим, что фактов повреждения от объектов, упавших с неба, на сегодня в Югре не поступало.

Обломки не опасны для населения. Фото из группы "Подслушано Урай" во "ВКонтакте"

Целую неделю специалисты Роскомоса искали ступени ракеты «Союз» в Кондинском районе Югры. Ступни ракеты-носителя были обнаружены 11 февраля. Как и предполагалось, в процессе отстыковки они упали в Таборинском и Кондинском районах. На югорскую землю свалилась только одна створка хвостового отсека ракеты-носителя. Она уже перевезена к месту утилизации.

Бак окислителя был найден в Свердловской области. Его пришлось распиливать на две части и вывозить на лесовозную дорогу Мортка – Венгель, где его транспортировали до места утилизации.

Все обломки утилизируют. Фото из группы "Подслушано Урай" во "ВКонтакте"

- Упавшие части ракеты полностью безопасны для населения, - заявили в Роскосмосе.

Там также добавили, что перед пуском были взяты пробы воздуха и снега и проведены замеры радиации в пяти контрольных точках. После в этих же точках взяты контрольные пробы, все показатели остались на прежнем уровне.