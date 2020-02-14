2020-02-14T14:31:20+03:00
Общество

В Югре упавшие обломки ракеты «Союз» отправили на утилизацию

Части космического аппарата на своей земле обнаружили кондинцы
Алена Кульмухаметова
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В Югре упали ступени ракеты «Союз»: воздух и почва остались чистыми. Фото с сайта администрации Кондинского районаВ Югре упали ступени ракеты «Союз»: воздух и почва остались чистыми. Фото с сайта администрации Кондинского района
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Баки окислителя, обнаруженные в просторах югорской тайги, не несут радиационной и другой опасности. Были проведены все необходимые замеры.

Информация о том, что ночь с 6 на 7 февраля в Кондинском районе ХМАО-Югры упадет отделяющаяся часть ракеты-носителя «Союз», запущенная с космодрома Байконур, появилась на сайте госкорпорации «Роскосмос» в начале февраля.

Места падения ступеней ракеты. Фото с сайта администрации Кондинского района

Места падения ступеней ракеты. Фото с сайта администрации Кондинского района

Администрация Кондинского района предупредила население о падении объекта в юго-западной части района, в частности, в районе рек Большая и Малая Леушинка, Черная, Самсур, Кума, а также на участке до границы с Таборинским районом Свердловской области. На это время чиновники ради безопасности рекомендовали жителям населенных пунктов Лиственный, Ягодный, Леуши, Мортка, Междуреченский и Куминский ограничить нахождение в лесу и на автодорогах.

Вывозить бак окислителя пришлось вертолетом. Фото с сайта администрации Кондинского района

Вывозить бак окислителя пришлось вертолетом. Фото с сайта администрации Кондинского района

Югорчане принялись активно обсуждать в соцсетях, безопасно ли это. Люди беспокоились, не станут ли обломки ракеты источниками радиации и не повредят ли их дома и автомобили. Отметим, что фактов повреждения от объектов, упавших с неба, на сегодня в Югре не поступало.

Обломки не опасны для населения. Фото из группы "Подслушано Урай" во "ВКонтакте"

Обломки не опасны для населения. Фото из группы "Подслушано Урай" во "ВКонтакте"

Целую неделю специалисты Роскомоса искали ступени ракеты «Союз» в Кондинском районе Югры. Ступни ракеты-носителя были обнаружены 11 февраля. Как и предполагалось, в процессе отстыковки они упали в Таборинском и Кондинском районах. На югорскую землю свалилась только одна створка хвостового отсека ракеты-носителя. Она уже перевезена к месту утилизации.

Бак окислителя был найден в Свердловской области. Его пришлось распиливать на две части и вывозить на лесовозную дорогу Мортка – Венгель, где его транспортировали до места утилизации.

Все обломки утилизируют. Фото из группы "Подслушано Урай" во "ВКонтакте"

Все обломки утилизируют. Фото из группы "Подслушано Урай" во "ВКонтакте"

- Упавшие части ракеты полностью безопасны для населения, - заявили в Роскосмосе.

Там также добавили, что перед пуском были взяты пробы воздуха и снега и проведены замеры радиации в пяти контрольных точках. После в этих же точках взяты контрольные пробы, все показатели остались на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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