«Мне кричали «прыгай!»: пятиклассник из Югры спас на пожаре трехлетнего брата

Два брата из поселка Верхнеказыский Белоярского района ХМАО 31 января могут считать своим вторым днем рождения. Двенадцатилетний Володя в тот день спас не только свою жизнь, но и вынес на руках трехлетнего брата Матвея.

"Деревяшки" горят как спички

Диспетчер пожарной части Белоярского района ХМАО получил тревожное сообщение около 11 часов утра 31 января: горит 12-квартирный деревянный дом в поселке Верхнеказымский.

На место немедленно были направлены подразделения по усиленному варианту. Одно отделение прибыло из самого поселка, еще трем подразделениям из соседних населенных пунктов предстояло преодолеть от 50 до 90 километров.

К приезду первых расчетов огонь бушевал в одной из квартир на первом этаже, дым уже плотно распространился по лестничной клетке и начал проникать в соседние квартиры.

В пресс-службе МЧС ХМАО-Югры корреспонденту "Комсомольской правды-Югры" рассказали, что поводов для крайней тревоги в таких случаях предостаточно. Опыт спасателей подсказывает, что многоквартирные «деревяшки» горят лучше спичек.

- В 10:50 (мест) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. При тушении, огонь быстро распространялся по перекрытиям на второй этаж, и пламя охватило крышу "деревяшки". Пожар локализовали в 13:30. Полностью ликдидировать возгорание удалось лишь в 14:38. К тушению пожара от подразделений «Центроспас-Югория» и МЧС России привлекались 4 единицы техники и 20 человек личного состава, сообщили в ведомстве.

Дым от пожара виднелся за несколько километров. Фото с сайта администрации Белоярского района

Позже дознаватели выяснили, что причиной пожара стало короткое замыкание.

В администрации Белоярского района рассказали, что пострадавших и погибших на пожаре нет, но ущерб причинен семьям значительный – пожар уничтожил имущество.

Районные власти немедленно провели внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В комитете по социальной политике организован сбор материальных ценностей для семей погорельцев. Принимаются вещи и обувь (для детей и взрослых), предметы быта, постельное белье, полотенца, бытовая утварь, канцелярские принадлежности, бытовая химия, а также продукты длительного хранения. Приносить помощь можно по адресу: 7 микрорайон, дом 5, кабинет №114 (здание соцзащиты).

"Я понял - мы горим!"

В будний пятничный день большинство жильцов дома находились на работе. Во время пожара в квартире на втором этаже находились пятиклассник Володя с маленьким братом Матвеем. Их мама была вынуждена пойти на работу, оставив старшего сына присматривать за малышом.

Володе пришлось прыгать со второго этажа. Фото с сайта администрации Белоярского района

- Мы были дома с братом, смотрели мультфильмы. Потом я почувствовал запах, как будто что-то горит. Подумал, что это обогреватель, осмотрел его, все было в порядке. Запах становился сильнее, в квартире стал появляться дым, Матвей начал кашлять. Я дал ему мокрое полотенце и сказал дышать так, а сам пошел к двери в подъезд. Там все было в дыму. Я подбежал к окну. Услышал, как внизу взрослые кричали об эвакуации, увидел черный дым и понял: мы горим! Открыл окно. Спросил у взрослых, что делать. Мне прокричали: «Прыгай!», - рассказал пятиклассник.

Позже спасатели отметили, что Володя смог не только быстро среагировать на чрезвычайную ситуацию, но и принял разумные меры: мокрое полотенце у лица действительно позволяет меньше вдыхать смертельного угарного газа.

Путь к спасению

Володя выбил москитную сетку и, зная о сугробе под окном, сначала аккуратно сбросил в него малыша, а затем прыгнул и сам. В данном случае вовремя неубранный коммунальщиками снег послужил на благое дело. Мальчики благополучно приземлились.

Из сугроба детей достали очевидцы и усадили в автомобиль. В этот момент дым уже шел из окна квартиры детей.

Спасти дом не удалось. Фото с сайта администрации Белоярского района

К сожалению, пожар полностью уничтожил деревянный дом. Погорельцев приняли у себя родственники. Володя с маленьким братом Матвеем и мамой живут сейчас у дедушки.

Мама детей рассказала, что сама не ожидала такого от сына: женщина благодарит учителей и пожарных за уроки подготовки к экстренным ситуациям в школах. Подобные знания, по ее мнению, действительно спасают жизни.

О том, будет ли награжден маленький герой, в МЧС пока не комментируют.