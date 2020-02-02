2020-02-02T13:09:45+03:00
Здоровье

Мойте руки и надевайте маску: как спастись от коронавируса, гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор подготовил памятку с полезными советами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Мойте руки и надевайте маску: как спастись от коронавируса, гриппа и ОРВИМойте руки и надевайте маску: как спастись от коронавируса, гриппа и ОРВИФото: pixabay.com
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Во время активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, жителям Тюменской области советуют обратить внимание на меры предосторожности. С учётом того, что «бациллы» заразны и передаются воздушно-капельным путём, необходимо предотвратить заражение себя и обезопасить окружающих.

Как не заразиться?

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться от людей, которые уже заболели ОРВИ. Чтобы не стать заложником инфекции, нужно запомнить несколько простых правил:

- При посещении общественных мест и транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи обязательно мойте руки. Намыливайте их не менее 20 секунд и полностью просушите;

- Вымойте руки и лицо с мылом, промойте нос изотоническим раствором соли после того, как вернулись домой с улицы;

- Прикасайтесь к лицу только недавно вымытыми руками. Если воды и мыла под рукой не оказалось, пользуйтесь дезинфицирующими средствами на спиртовой основе или воспользуйтесь одноразовой салфеткой;

- В людных местах и транспорте надевайте одноразовую медицинскую маску. Меняйте её каждые 2-3 часа и не используйте повторно;

- Отдавайте предпочтение гладким причёскам, если вы находитесь в местах скопления людей. Распущенные волосы, которые часто контактируют с лицом, увеличивают риск инфицирования;

- Избегайте контактов и пребывания в одном помещение с людьми, которые кашляют, чихают и «сопливят». Ограничьте приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи;

- Чаще проветривайте помещения и не пользуйтесь общими полотенцами.

Как не заразить окружающих?

Если вы всё-таки заболели, не заражайте других людей. Для этого вам нужно:

- Свести к минимуму контакты со здоровыми людьми (рукопожатия и поцелуи);

- Используйте одноразовую маску и меняйте её на новую каждый час;

- Если вы кашляете и чихаете, прикрывайте, по возможности, рот одноразовым платком. Если его нет - ладонями или локтем;

- Пользуйтесь только личной или одноразовой посудой;

-Изолируйте от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца;

- Каждый день делайте влажную уборку с обработкой дверных ручек, выключателей и панелей управления оргтехникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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