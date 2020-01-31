«Понарожали уродов»: в Нефтеюганске девушка призвала топить детей-инвалидов, чтобы они не мешали отдыхать

Отдых у бассейна в развлекательном комплексе «Султан» в Нефтеюганске прославил жительницу Ставрополья на всю страну. Накануне девушка поделилась сторис в своем «Инстаграм», где в резкой форме высказалась по поводу поведения детей-инвалидов. На фоне слышны истошные крики ребенка, которые так разозлили бывшую югорчанку.

С чего все началось

Ролик с недовольной югорчанкой появился в соцсетях 30 января и моментально стал вирусным. На кадрах видна стройная девушка, отдыхающая у бассейна. Однако слова, что она произносит вызывают шок даже у бездетных семей.

- Ребенка хочется утопить, - высказывает раздраженная блондинка. – Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых, - продолжает девушка. Далее следует короткая пауза и снова:

- Походу он утонул, Аллилуйя, - радостно сообщает она. - А нет, …., он не утонул. Сколько дают за статью если утопить его, а? – задается вопросом нервная отдыхающая.

Видео с отдыха и своими отзывами девушка по имени Диана Закутняя поделилась в соцсети, а вскоре стала известна на всю Россию.

Разгневанные югорчане "прошлись" по внешности Дианы. Фото Дианы Закутней во "ВКонтакте"

Нефтеюганцы не смогли простить грубые слова по отношению к детям и потребовали призвать девушку к ответу.

- Сегодня в нашем городе произошло вот такое проявление нечеловеческого воспитания. Хотела бы поделится сторис одной женщины, которая отдыхала со своей мамой в «Султане». В этот момент в бассейне проходили занятия по аквареабилитации детей инвалидов. Женщина решила возмутиться и выложила видео в «Инстаграм» с прямым оскорблением детей и призыву к их убийству. Прошу общественность помочь привлечь данную барышню к ответу, - пишет Ирина Васютченко.

Не известно, знала ли Диана, что в бассейне в этот час находились ребятишки-инвалиды, родителям которых сложно управлять их эмоциями. Но выслушивать ее никто не стал и общественность обрушилась на девушку негативом.

- Давайте её утопим?!

- Ох, увидит она эту публикацию) походу с Юганска ей валить надо будет, такую курицу каждая собака скоро будет знать) удачно тебе, мышь, покупаться в лучах славы, пишут озлобленные югорчане,которых поддерживают сотни пользователей соцсети.

- Как же стыдно за таких людей как она. Грубых, невоспитанных, злых. Просто отвратительно, когда взрослый человек не умеет держать себя в руках. Но если там уж и её мама в драку полезла, то конечно это все объясняет.

Возвышенная натура

Выяснилось, что Диана Закутняя приехала в гости к родителям в Нефтеюганск из Ставрополя. Обе женщины отправились отдохнуть в развлекательный центр, где есть бассейн, хамам и русская баня. Там она вступила в словесную перепалку с одной из женщин, а ее мама даже втянулась в драку.

Сама девушка представляет себя в «Инстаграм» и во «ВКонтакте» утонченной натурой, леди, любительницей литературы, эстетом. Судя по страничке, Диана - создатель читательского клуба «Книжный грааль». Она пишет возвышенные стихи. Так, строки из ее творения «Я не из здешних роз» рассказывают о ее внутреннем состоянии:

А я-из больной рассы

Не понята и не людима.

Мне чужды законы вашей массы,

Я искренна, но вами не любима.

Что ж, нелюбовь соотечественников девушка за эти пару дней «хапнула» в полной мере.

Диана злобно реагирует на сообщения. Скрин

Угрозы, оскорбления, пожелания смерти, бесплодия и ссылки на некрасивость Диана услышала от сотен людей. Ей даже пришлось закрыть доступ к своим страничкам.

Кто-то попытался заступиться за девушку:

- Знаете, мне бы тоже было неприятно, если бы во время моего отдыха истошно кричали дети. Тут вопрос больше к владельцам заведения, почему они не разграничат время посещения детей-инвалидов и отдыхающих, высказался в комментариях под постом житель Тюмени Игорь.

Скрины переписок с мамами детей-инвалидов

С ним согласились десятки подписчиков группы, но тут Диана вновь дала повод для агрессии.

Ей в личку посыпались угрозы от оскорбленных мамаш, которым она жестко ответила.

- О боже, да вперед! Давай! Мамаша очередная, где действия? Или только воздух сотрясаем?) Я невиновата, что вы понарожали всем городом инвалидов! Курить, пить и татух бить меньше надо. Тоже мне святоша. Видела тебя и твоя рожа оставляет желать лучшего. И таких как ты еще трахают? Странно… - ответила Диана очередной матери.

- Опа! А кто из вас, истеричек, уже моему мужу звонил с угрозами? И вы еще считаете себя умными?) Меньше курите, бухайте, шляйтесь по ночам, сношайтесь с кем попало, и тогда не будете инвалидов! Я плачу такие же деньги за свой отдых, а не за вашу реабилитацию! И у них на лбу не написано, что они инвалиды.

Пост от Дианы. Скрин с "Инстаграм"

Устав отвечать на личные сообщения, Закутняя закрыла доступ к аккаунтам и выдала пост, который никак не сгладил ситуацию:

«Мамаши г. Нефтеюганск! Я знаю, что вы смотрите, читаете мой сторис. Итак: на каждое ваше говно, которое льется в мой директ – я отвечу более жестким под…м. Мне плевать кто вы, что вы и кто ваши дети, что с ними! Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов. А если уж залетели, то не курите, не пейте, не ширяйтесь, и дети не будут инвалидами» - выдала Диана.

Полиция разберется

Потасовкой и взаимными оскорблениями в соцсетях история не завершилась. Одна из пострадавших в драке женщин обратилась в прокуратуру.

В прокуратуре ХМАО-Югры корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» факт обращения подтвердили:

- В Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру поступило обращение от одной из посетительниц центра «Султан», которая стала очевидцем конфликта. Женщина находилась в бассейне со своим здоровым ребенком, но в ходе потасовки заняла сторону мамы малыша-инвалида. Произошла драка. После этого она подала заявление с требованием наказать Диану Закутнюю за публичные оскорбления. Заявление югорчанки будет передано в полицию, - сообщили в пресс-службе ведомства.