2020-01-31T22:08:23+03:00
Общество

«Понарожали уродов»: в Нефтеюганске девушка призвала топить детей-инвалидов, чтобы они не мешали отдыхать

В скандальной ситуации будет разбираться полиция [видео]
Алена Кульмухаметова
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Диана Закутняя не может слышать крики детей. Фото со страницы героя публикации во "ВКонтакте"Диана Закутняя не может слышать крики детей. Фото со страницы героя публикации во "ВКонтакте"
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Отдых у бассейна в развлекательном комплексе «Султан» в Нефтеюганске прославил жительницу Ставрополья на всю страну. Накануне девушка поделилась сторис в своем «Инстаграм», где в резкой форме высказалась по поводу поведения детей-инвалидов. На фоне слышны истошные крики ребенка, которые так разозлили бывшую югорчанку.

С чего все началось

Ролик с недовольной югорчанкой появился в соцсетях 30 января и моментально стал вирусным. На кадрах видна стройная девушка, отдыхающая у бассейна. Однако слова, что она произносит вызывают шок даже у бездетных семей.

- Ребенка хочется утопить, - высказывает раздраженная блондинка. – Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых, - продолжает девушка. Далее следует короткая пауза и снова:

- Походу он утонул, Аллилуйя, - радостно сообщает она. - А нет, …., он не утонул. Сколько дают за статью если утопить его, а? – задается вопросом нервная отдыхающая.

Видео с отдыха и своими отзывами девушка по имени Диана Закутняя поделилась в соцсети, а вскоре стала известна на всю Россию.

Разгневанные югорчане "прошлись" по внешности Дианы. Фото Дианы Закутней во "ВКонтакте"

Разгневанные югорчане "прошлись" по внешности Дианы. Фото Дианы Закутней во "ВКонтакте"

Нефтеюганцы не смогли простить грубые слова по отношению к детям и потребовали призвать девушку к ответу.

- Сегодня в нашем городе произошло вот такое проявление нечеловеческого воспитания. Хотела бы поделится сторис одной женщины, которая отдыхала со своей мамой в «Султане». В этот момент в бассейне проходили занятия по аквареабилитации детей инвалидов. Женщина решила возмутиться и выложила видео в «Инстаграм» с прямым оскорблением детей и призыву к их убийству. Прошу общественность помочь привлечь данную барышню к ответу, - пишет Ирина Васютченко.

Не известно, знала ли Диана, что в бассейне в этот час находились ребятишки-инвалиды, родителям которых сложно управлять их эмоциями. Но выслушивать ее никто не стал и общественность обрушилась на девушку негативом.

- Давайте её утопим?!

- Ох, увидит она эту публикацию) походу с Юганска ей валить надо будет, такую курицу каждая собака скоро будет знать) удачно тебе, мышь, покупаться в лучах славы, пишут озлобленные югорчане,которых поддерживают сотни пользователей соцсети.

- Как же стыдно за таких людей как она. Грубых, невоспитанных, злых. Просто отвратительно, когда взрослый человек не умеет держать себя в руках. Но если там уж и её мама в драку полезла, то конечно это все объясняет.

Возвышенная натура

Выяснилось, что Диана Закутняя приехала в гости к родителям в Нефтеюганск из Ставрополя. Обе женщины отправились отдохнуть в развлекательный центр, где есть бассейн, хамам и русская баня. Там она вступила в словесную перепалку с одной из женщин, а ее мама даже втянулась в драку.

Сама девушка представляет себя в «Инстаграм» и во «ВКонтакте» утонченной натурой, леди, любительницей литературы, эстетом. Судя по страничке, Диана - создатель читательского клуба «Книжный грааль». Она пишет возвышенные стихи. Так, строки из ее творения «Я не из здешних роз» рассказывают о ее внутреннем состоянии:

А я-из больной рассы

Не понята и не людима.

Мне чужды законы вашей массы,

Я искренна, но вами не любима.

Что ж, нелюбовь соотечественников девушка за эти пару дней «хапнула» в полной мере.

Диана злобно реагирует на сообщения. Скрин

Диана злобно реагирует на сообщения. Скрин

Угрозы, оскорбления, пожелания смерти, бесплодия и ссылки на некрасивость Диана услышала от сотен людей. Ей даже пришлось закрыть доступ к своим страничкам.

Кто-то попытался заступиться за девушку:

- Знаете, мне бы тоже было неприятно, если бы во время моего отдыха истошно кричали дети. Тут вопрос больше к владельцам заведения, почему они не разграничат время посещения детей-инвалидов и отдыхающих, высказался в комментариях под постом житель Тюмени Игорь.

Скрины переписок с мамами детей-инвалидов

Скрины переписок с мамами детей-инвалидов

С ним согласились десятки подписчиков группы, но тут Диана вновь дала повод для агрессии.

Ей в личку посыпались угрозы от оскорбленных мамаш, которым она жестко ответила.

- О боже, да вперед! Давай! Мамаша очередная, где действия? Или только воздух сотрясаем?) Я невиновата, что вы понарожали всем городом инвалидов! Курить, пить и татух бить меньше надо. Тоже мне святоша. Видела тебя и твоя рожа оставляет желать лучшего. И таких как ты еще трахают? Странно… - ответила Диана очередной матери.

- Опа! А кто из вас, истеричек, уже моему мужу звонил с угрозами? И вы еще считаете себя умными?) Меньше курите, бухайте, шляйтесь по ночам, сношайтесь с кем попало, и тогда не будете инвалидов! Я плачу такие же деньги за свой отдых, а не за вашу реабилитацию! И у них на лбу не написано, что они инвалиды.

Пост от Дианы. Скрин с "Инстаграм"

Пост от Дианы. Скрин с "Инстаграм"

Устав отвечать на личные сообщения, Закутняя закрыла доступ к аккаунтам и выдала пост, который никак не сгладил ситуацию:

«Мамаши г. Нефтеюганск! Я знаю, что вы смотрите, читаете мой сторис. Итак: на каждое ваше говно, которое льется в мой директ – я отвечу более жестким под…м. Мне плевать кто вы, что вы и кто ваши дети, что с ними! Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов. А если уж залетели, то не курите, не пейте, не ширяйтесь, и дети не будут инвалидами» - выдала Диана.

Полиция разберется

Потасовкой и взаимными оскорблениями в соцсетях история не завершилась. Одна из пострадавших в драке женщин обратилась в прокуратуру.

В прокуратуре ХМАО-Югры корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» факт обращения подтвердили:

- В Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру поступило обращение от одной из посетительниц центра «Султан», которая стала очевидцем конфликта. Женщина находилась в бассейне со своим здоровым ребенком, но в ходе потасовки заняла сторону мамы малыша-инвалида. Произошла драка. После этого она подала заявление с требованием наказать Диану Закутнюю за публичные оскорбления. Заявление югорчанки будет передано в полицию, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Нефтеюганске девушка призвала топить детей-инвалидов в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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