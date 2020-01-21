Угрожали проклятьем: запуганная жительница Нефтеюганска перевела 1,5 млн рублей экстрасенсам

Больной личный вопрос сильно беспокоил молодую жительницу города Нефтеюганск. Вместо того, чтобы обратиться к психологу, югорчанка нашла альтернативный способ решить проблему – экстрасенс.

«Я в это очень сильно верю»

Конфликты в семье, финансовые трудности, измены близких и болезни подталкивают людей на необдуманные поступки. В Ханты-Мансийском автономном округе случаи мошенничества в отношении доверчивых северян довольны частые. Югорчане сами выходят на связь с экстрасенсами, гадалками и переводят им крупные суммы денег. Так было и на этот раз.

Лилию (имя изменено прим. ред.) сильно волновал личный вопрос, говорить о котором она не желает сейчас. Женщина нашла в сети сайт «Битва экстрасенсов» и написала сообщение. Почти сразу югорчанке ответили и обещали помочь.

- Они убедили меня, что на мне сильнейшая порча и необходим обряд «чистки». Стоимость услуг экстрасенсы определили в 485 тысяч рублей, - рассказывает пострадавшая.

Желая скорее избавиться от негативного воздействия, Лилия перевела «профессионалам» необходимую сумму.

- Понимаете, в это очень сильно верю, - откровенничает югорчанка.

С этого момента Лилия была уверена, что все ее проблемы решены, но внезапно раздался новый звонок от экстрасенсов.

- Они снова потребовали оплатить их услуги. Я отказалась, тогда мне посыпались угрозы. Мне сказали, что порча сильная и она перейдет на моих близких. Посыпались угрозы. Я испугалась и снова совершила перевод денег, - говорит пострадавшая.

Всего Лилия за четыре транзакции перевела экстрасенсам около 1,5 млн рублей.

Югорчане верят аферистам

В полиции подобных заявлений от жителей Югры масса. Ежедневно доверчивые граждане переводят сотни, а порой и миллионы рублей незнакомцам.

Факт мошенничества корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» в отношении Лилии в УМВД по ХМАО-Югре подтвердили:

- В дежурную часть полиции города Нефтеюганск обратилась жительница города с сообщением о том, что несколькими месяцами ранее она нашла в Интернете сайт, предлагающий услуги экстрасенсов. Заинтересовавшись предложениями «ясновидящих», женщина решилась позвонить по указанному номеру и попросила проконсультировать ее. Аферисты убедили доверчивую горожанку, что на ней находится сильнейшая порча.

В общей сложности, в надежде снять порчу и не получить «новую», она осуществила четыре перевода на общую сумму полтора миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий для установления и задержания злоумышленников.

В пресс-службе полиции отмечают, что подобные случаи в Югре не редкость. Суммы переводов экстрасенсам и гадалкам редко бывают менее 100 тысяч рублей.