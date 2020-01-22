В Пыть-Яхе водитель «Тойоты» протаранил «скорую», которая везла пострадавшего в ДТП

Три автомобиля скорой медицинской помощи мчались в больницу с серьезно пострадавшими на югорской трассе в ДТП людьми. Внезапно на одном из городских перекрестков спецавтомобиль протаранила иномарка.

Не заметил три «скорых» и наряд ДПС

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки «Тойота Марк 2» произошло вечером 21 января в Пыть-Яхе.

Очевидец сообщает, что нарушитель не пропустил «скорую» на перекрестке улиц Самардакова - Магистральная. Он отмечает, что одновременно по дороге одновременно ехали три медицинских автомобиля с проблесковыми маячками и спецсигналами. Все они везли пострадавших в серьезном ДТП на трассе в Нефтеюганском районе людей.

Пострадавшего в ДТП пришлось перегружать в другую "скорую". Фото Андрея Шишкина

- Три «скорые» везли с жесткого ДТП под Салымом троих тяжело пострадавших в Пыть-Яхскую окружную больницу. На перекретске их для сопровождения ждал экипаж ДПС. А наш «маркушник» не пропустил их, несмотря на мигалки и сирены «скорых», и еще и ДПСников, стоящих на светофоре. Он, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, протаранил одну из них. Пострадавшего пришлось из одной «скорой» перегружать в другую. Всех троих благополучно довезли до больницы. В ДТП на Магистральной никто не пострадал, - сообщает корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» постоянный читатель Андрей Шишкин.

Одно за другим

В Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили информацию о ДТП с участием «скорой» в Пыть-Яхе.

- Да, факт ДТП с участием автомобиля скорой помощи и «Тойота» имел место быть. Около половины девятого вечера на перекрестке улиц Самардакова - Магистральная водитель иномарки не пропустил спецавтомобиль, движущийся со сиреной и проблесковыми маячками, - сообщили в пресс-службе.

Водитель "Тойоты" не пропустил "скорую". Фото Андрея Шишкина

Там также добавили, что бригады медиков везли пострадавших в ДТП людей. Авария произошла в 18 часов на 610 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

- Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Е280» под управлением мужчины 1989 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний водитель автомобиля «Тойота» и его 50-летний пассажир, 30-летний водитель автомобиля «Мерседес» и два его 29 и 26-летних пассажира получили травмы, - сообщили в ведомстве.

Два ДТП произошли одно за другим, к счастью, во втором столкновении обошлось без пострадавших.