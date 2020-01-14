Школьник из Сургута рассказал Максиму Галкину, как зарабатывать на фондовом рынке

«Гуру акций и облигаций» - именно так называют между собой одноклассники и педагоги девятилетнего сургутянина Романа Сафронова. После шоу «Лучше всех», которое показали на «Первом канале», ученик школы №25 проснулся знаменитым. На программе Рома рассказал Максиму Галкину и зрителям о своем финансовом хобби.

Несмотря на юный возраст, мальчик глубоко погружён в сферу акций и облигаций. Ему известны тонкости биржевых игр, и он даже уже успел заработать свой первый капитал.

- Я увлекаюсь инвестициями всего полгода. Это случилось неожиданно. Я проходил мимо папы и увидел, что он в компьютере смотрел какие-то графики. Я спросил, что это такое, и он начал рассказывать про фондовый рынок, про ценные бумаги, про компании и людей. Мне понравилось, что можно зарабатывать много денег и получать пассивный доход, - рассказал юный сургутянин Роман Сафронов.

Роман Сафронов на шоу "Лучше всех". Фото: скриншот

У мальчишки даже есть собственный брокерский счет – за полгода он накопил около десяти тысяч рублей. Все операции школьник совершает самостоятельно, но это происходит под чутким присмотром отца.

- Я рассказал сыну, на что нужно обращать внимание при покупке активов. Это помогало ему лучше усваивать информацию и рассказывать другим на простом языке о фондовом рынке, - поделился папа Романа Александр.

Роман уже снял несколько выпусков своего видеоблога, который потихоньку набирает популярность. Юный коммерсант уже готов проводить лекции для начинающих за десять тысяч рублей.

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