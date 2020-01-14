2020-01-14T14:02:43+03:00
Телевизор

Школьник из Сургута рассказал Максиму Галкину, как зарабатывать на фондовом рынке

Юный коммерсант покорил сердца соотечественников [видео]
Руслан Савинов
Поделиться:
Школьник из Сургута рассказал Максиму Галкину, как зарабатывать на фондовом рынке. Фото: скриншот с видеоШкольник из Сургута рассказал Максиму Галкину, как зарабатывать на фондовом рынке. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

«Гуру акций и облигаций» - именно так называют между собой одноклассники и педагоги девятилетнего сургутянина Романа Сафронова. После шоу «Лучше всех», которое показали на «Первом канале», ученик школы №25 проснулся знаменитым. На программе Рома рассказал Максиму Галкину и зрителям о своем финансовом хобби.

Несмотря на юный возраст, мальчик глубоко погружён в сферу акций и облигаций. Ему известны тонкости биржевых игр, и он даже уже успел заработать свой первый капитал.

- Я увлекаюсь инвестициями всего полгода. Это случилось неожиданно. Я проходил мимо папы и увидел, что он в компьютере смотрел какие-то графики. Я спросил, что это такое, и он начал рассказывать про фондовый рынок, про ценные бумаги, про компании и людей. Мне понравилось, что можно зарабатывать много денег и получать пассивный доход, - рассказал юный сургутянин Роман Сафронов.

Роман Сафронов на шоу "Лучше всех". Фото: скриншот

Роман Сафронов на шоу "Лучше всех". Фото: скриншот

У мальчишки даже есть собственный брокерский счет – за полгода он накопил около десяти тысяч рублей. Все операции школьник совершает самостоятельно, но это происходит под чутким присмотром отца.

- Я рассказал сыну, на что нужно обращать внимание при покупке активов. Это помогало ему лучше усваивать информацию и рассказывать другим на простом языке о фондовом рынке, - поделился папа Романа Александр.

Роман уже снял несколько выпусков своего видеоблога, который потихоньку набирает популярность. Юный коммерсант уже готов проводить лекции для начинающих за десять тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07

Лучше всех! Девятилетний инвестор Роман Сафронов. Полная версия!.Роман Сафронов в программе Лучше всех! Официальная страница проекта в Instagram: https://www.instagram.com/luchshe_vseh_official/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В больнице города Советский появилось новое оборудование
В Сургуте оборудуют семь площадок для крещенских купаний
Сургут чуть не лишился новогодней елки
Больница Ханты-Мансийска освоила направление медицинского туризма
Предпринимателя из Мегиона заставили погасить долги перед работниками
Вандалы испортили детскую площадку в Нижневартовске
Этап финала кубка России по мотогонкам на льду завершился в Югорске
Житель Березово насмерть забил знакомого металлическим стулом
Супруги из Нефтеюганска широко отметили золотую свадьбу
Проект «Уберизация» социальных услуг Югры стал победителем престижного конкурса
Полиция задержала сургутянина с поддельным водительским удостоверением
Появилась интерактивная карта инвестиций Сургутского района
Югорские сноубордисты покорили склоны Швейцарии и Китая
В Югре стартовал прием заявок на премию имени Шесталова
Росгвардейцы Нижневартовска утихомирили пьяного дебошира
Жителям Югры рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям
Киргиза поймали с крупной партией наркотиков в Сургуте
«Мульт-марафон» пройдет в театральном клубе окружной столицы ХМАО
Югорчане теряют деньги при покупках на непроверенных сайтах
В Нижневартовске разработают бренд города
Стартовала регистрация на «Лыжню России — 2020» в Югре
Судьбу похитителя телевизора в Нижневартовске и угонщика автомобиля из Урая решит суд
Югорчанам напомнили, что пожарный извещатель послужит гарантом безопасности дома
Русский музей откроет филиал в Когалыме
«ВАЗ», «КАМАЗ» и «Тойота» столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе
Сургутские водители недовольны работой коммунальных служб в период гололеда