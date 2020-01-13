2020-01-13T10:26:05+03:00
Политика

Ксения Собчак на отдыхе в Куршавеле заметила бизнесменов из Югры

Телеведущая заявила, что контингент отдыхающих на курорте сменился
Алена Кульмухаметова
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Ксения Собчак в Куршавеле. Фото со страницы Ксении в "Инстаграм"Ксения Собчак в Куршавеле. Фото со страницы Ксении в "Инстаграм"
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Зимние каникулы телеведущая, журналист и политик Ксения Собчак провела на самом знаменитом в Европе курорте – Куршавель. На отдых вместе с ней отправились супруг Константин Богомолов, ее мама и сын Платон. Своими впечатлениями о поездке Ксения делиться многочисленными фото и видео в «Инстаграм».

Контингент сменился

Телеведущая не впервые отдыхает на заграничном курорте в Альпах. Впервые она посетила Куршавель вместе с двоюродной сестрой в 1998 году, когда была жительницей Санкт-Петербурга. Ксюша вспоминает, что тогда они выбрали самый дешевый отель и были в компании безумных сноубордистов, которые научили ее кататься. Собчак отметила, что много лет не была в Куршавеле и изменения заметны – сменился статус отдыхающих.

- Да, контингент меняется, все больше бизнесменов из Нефтеюганска и Сургута. Давно нет чиновников (после кейса «директор ФСО генерал Муров в Манжуаре»), а за соцгруппу «олигархи» отвечают буквально несколько оставшихся в строю человек. Просто одни люди замечают тут «пафос» и «безумные цены», а другие (мы) лучшие горные трассы и лучшие гостиницы с важной опцией «ski-out”, - пишет Ксения в «Инстаграм».

Одна из подписчиц Собчак тут же отметила: из Нефтеюганска бизнесмены и оставила недовольный смайлик.

Тут же поклонница телеведущей Оксана спросила:

А что вас так смущает? Там как раз-таки и настоящие бизнесмены. А не как в Москве хипстеры.

Ксения и Константин отдыхают вместе. Фото со страницы Ксении в "Инстаграм"

Ксения и Константин отдыхают вместе. Фото со страницы Ксении в "Инстаграм"

Сама Ксения не стала комментировать, кого именно она встретила из югорских бизнесменов. Да ей и не этого. Она в полной мере наслаждается выходными всей семьей и с любимым мужчиной.

Добавим, что Ксения и Константин поженились в сентябре 2019 года. Свадьба телеведущей и режиссера стала одним из самых главных событий светской жизни Москвы. На торжество были приглашены более 300 гостей. Пышная вечеринка состоялась в готическом стиле в Музее столицы.

Знакомые Собчак уверяют, что в отношениях с Константином Ксения расцвела. Влюбленные не стесняются своих чувств, проявлять эмоции на публики и через соцсети рассказывают о своей любви. На этот раз семейная пара не только отдыхают в Куршавеле, но и делятся с подписчиками в соцсетях совместными фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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