Нацпроект «Здравоохранение» помог Югре в борьбе с онкологическими заболеваниями

В Югре продолжается реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Его основная цель – до 2024 года снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, до 109,1 случаев на 100 тысяч населения. Судя по итогам 2019 года, Югра вполне может перевыполнить показатели, ведь в планах у региона – только наращивать набранные темпы.

Скажем раку – нет!

Самая лучшая профилактика онкологических заболеваний – проведение скрининговых исследований. Так, в Пыть-Яхской окружной клинической больнице, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», установлен новый цифровой маммографический комплекс. С его помощью специалисты выявляют рак молочной железы.

Новый цифровой маммограф. Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Основное преимущество маммографа – простота в эксплуатации и высокая производительность аппарата. Пациент и персонал во время исследования получают низкую долю облучения и высокое качество получаемых цифровых рентгеновских изображений молочной железы, которые так необходимы для точной диагностики. По словам заведующего рентгеновским отделением Николая Огорелкова, до реализации нацпроекта пациенток обследовал аппарат «МАММОМАТ 1000» десятилетней давности, и оборудование уже морально устарело.

- Если сравнивать старый маммограф и новый комплекс, можно привести в пример фотооборудование. Сравнить, например, пленочный фотоаппарат, снимки которого нужно проявлять и современную цифровую камеру. Плюсы очевидны – от скорости получения снимка до качества изображения. Есть еще и возможность хранения изображений в цифровом формате. Рентген лаборанты уже полностью готовы к работе на новом оборудовании - прошли соответствующее обучение, - отметил Николай Огорелков.

Благодаря уникальному оборудованию объём проводимых исследований увеличится в разы, а время ожидания скрининга для пациенток сократится. Кстати, вместо старого маммографа в больницу закупят ещё один, современный.

Вплоть до миллиметров

Борьба с онкозаболеваниями ведётся и в Сургуте. В этом году в Областную клиническую больницу поступил уникальный лазер, который позволяет врачам проводить высокоточные онкохирургические операции. В комплект входят насадки, с помощью которых онкологи оперируют даже в труднодоступных местах, и микроскопы, позволяющие разглядеть миллиметры злокачественных новообразований. Лазер эффективен при поражении трахеи пациента, пищевода, носоглотки, ротоглотки, удаления полипов толстой кишки.

На сегодняшний день врачи СОКБ провели десятки вмешательств. Хирургический лазер задействован почти ежедневно и помогает решить проблемы пациентов, в том числе и на ранних стадиях. По словам депутата думы Югры, главного врача Окружного кардиологического диспансера Ирины Урванцевой, которая провела в сургутской больнице контрольные мероприятия по выполнению ключевых показателей нацпроекта, оборудование используется постоянно и помогает не только жителям Сургута, но и всего округа.

Уникальный лазер. Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

- Хирургический лазер помогает решать проблемы пациентов со злокачественными новообразованиями, особенно на ранних стадиях. Таким образом, реализация национального проекта «Здравоохранение» открывает новые возможности в лечении онкологических пациентов, позволяет оказывать ежедневную необходимую помощь людям, – прокомментировала Ирина Урванцева.

Раннее выявление

В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив решили две проблемы разом. В медучреждении открылось первичное онкологическое отделение, которое создано:

а). Для повышения доступности оказания первичной специализированной медицинской помощи;

б). Для раннего выявления патологии.

Отныне здесь проводят современную диагностику при подозрении на злокачественные образования, малоинвазивные хирургические вмешательства в амбулаторных условиях и диспансерное наблюдение за больными с онкопатологией. Работают с пациентами три высококвалифицированных врача-онколога, само онкологическое отделение оснащено необходимым оборудованием.

Первичное онкологическое отделение в Нефтеюганской больнице. Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Как рассказал «Комсомольской правде – Югра» заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Владимир Ермолаев, для выявления онкозаболеваний на ранних стадиях нужно вовремя проходить диагностику, в том числе биопсию новообразований под УЗИ-навигацией.

- Это стало доступным горожанам благодаря открытию специализированного отделения в поликлинике. Ранее такие манипуляции были возможны только в стационарных условиях, - подчеркнул Владимир Ермолаев.

На диспансерном учёте с диагнозом «рак» в Нефтеюганске сегодня состоит 2135 человек. На первом месте – заболевания молочных желез, на втором – заболевания кожи, на третьем и четвёртом – новообразования ЖКТ и легочной системы. С открытием первичного онкоотделения в больнице планируют свести к минимуму заболевания раком.

Зелёный свет

Не каждый знает, что онкология развивается и в полости рта. Высокому риску развития таких онкозаболеваний подвержены хронические курильщики, носители вируса папилломы человека, люди, которые злоупотребляют алкоголем, и граждане старше 40 лет. В связи с этим с 2012 года вопрос онконастороженности в стоматологии в Югре стоит на особом контроле. Заболевания диагностируют с помощью сбора анамнеза жизни пациента, визуального осмотра рта пациента и других методов диагностики.

АФС-400. Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлинике, например, для выявления онкопатологий применяют аппарат российского производства АФС-400. Поток света направляют в рот пациенту: здоровая среда светится зелёным светом, а очаг патологии виден с затемнениями. Если врач его выявляет, то пациента сразу направляют на дальнейшее обследование и лечение. Особенность прибора состоит в том, что он выявляет очаги рака на начальной стадии.

Кстати, услуга для пациентов предоставляется бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

В центре помощи

Надо сказать, что в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» не только закупают высокотехнологичное оборудование, но и открывают целые центры помощи. Для проведения полной диагностики онкозаболеваний в одном месте и в кратчайшие сроки в Ханты-Мансийской ОКБ и Сургутской ОКБ уже открыты два подразделения. Ещё четыре центра: в Нижневартовске, Нягани, Советском и Нефтеюганске откроются до 2023 года.

Оборудование учреждений позволит проводить телемедицинские консультации и оперативно получать помощь по лечению тяжелобольных пациентов. Как отметила главный врач Ханты-Мансийской Окружной клинической больницы Елена Кутефа, полное обследование длится две недели.

- Если терапевт заподозрил у пациента онкологическое заболевание, то больной сразу же направляется к онкологу в центр, и дальше начинается полный перечень обследования, чтобы понять, какое злокачественное заболевание у него выявлено. Если диагноз подтверждается, то пациента начинают лечить уже через 14 дней. За этот время врачам необходимо определиться с диагнозом, и направить пациента на специализированное лечение, - подчеркнула она.

Главное преимущество: посещать центры могут все жители Югры, в том числе из удалённых и труднодоступных населённых пунктов. По словам куратора национального проекта «Здравоохранение» в Югре Алексея Добровольского, за последние 7 лет количество иногородних пациентов в медучреждениях региона составляет 7-13% от общего числа онкобольных, которые получают лечение и проходят реабилитацию в регионе. Цифры говорят о росте качества и доступности высокотехнологичных услуг в области медицины в Югре.

КОНКРЕТНО

Основные задачи регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»:

- Повысить долю выявления рака на ранних стадиях с 56,5% в 2019 году до 62% к 2024 году;

- Увеличить число онкобольных, живущих более пяти лет с подтвержденным диагнозом, с 52,8% 60%;

- Снизить летальность пациентов в первый год после постановки диагноза с 23 до 17,3% к 2024 году.

ЦИФРЫ

Общие затраты на реализацию регионального проекта составят почти 19 млрд рублей, из которых львиная доля – 17,5 млрд, – средства фондов обязательного медицинского страхования.