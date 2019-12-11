Сила и богатство Югры: округ отпраздновал годовщину со Дня образования

Не юбилейную дату -89 лет - жители региона отметили с размахом: состоялись культурные мероприятия, открылись новые музейные экспозиции, отгремели яркие концертные программы. А еще стартовала традиционная ежегодная окружная выставка-форум «Товары земли югорской», где свои достижения и перспективные проекты продемонстрировали предприниматели и муниципалитеты округа.

Югорские богатства

Открылась трехдневная выставка в столице округа Ханты-Мансийске. На площадке КВЦ «Югра-Экспо» более двухсот компаний из почти всех муниципалитетов округа представили свои во многом уникальные товары и услуги, сдобренные национальным колоритом коренных народов Севера.

Засахаренная морошка и клюква, варенье из кедровых шишек, рыба, оленина и другие лакомства от производителей агропромышленного комплекса, пищевой промышленности. Есть тут и сувенирная продукция, и одежда, и обувь, и украшения с народными югорскими мотивами, и различные туристические проекты, привлекающие жителей России и других стран.

Кроме торговли, участники выставки получили на выставке возможность наладить свои деловые контакты и пообщаться с властями. Так, Фонд развития Югры вместе с Департаментом промышленности автономного округа организовал консультационный пункт для сельхозпроизводителей округа.

Площадка будет работать до закрытия выставки 12 декабря: там товаропроизводители могут получить консультации о мерах поддержки, научиться упаковывать и маркировать свою продукцию, чтобы заинтересовать крупные сетевые магазины. В рамках деловой программы на выставке-форуме проходят также круглые столы и семинары, посвященные вопросам развития предпринимательской деятельности в Югре, различные конкурсы среди участников

- Выставка стала уже традиционной и заслужила любовь и уважение многих югорчан. Здесь наши местные производители представляют самую лучшую продукцию, самые лучшие товары, свои деликатесы. Не открою большого секрета, если скажу, что с этого дня начинаются в каждой семье предновогодние хлопоты, - отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, когда открывал выставку.

По-соседски

Поздравления с Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа и признание заслуг Югры жители получили от высокопоставленных чиновников страны. Телеграммы поступили от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, от Главного федерального инспектора по Тюменской области Дмитрия Кузьменко, от губернаторов соседних регионов Тюменской области и Ямала - Александра Моора и Дмитрия Артюхова, а также от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

А вице-губернатор еще одного соседнего региона - Свердловской области - Сергей Бидонько лично приехал поздравить югорчан с праздником:

- 89 лет - это серьезная дата. И Ханты-Мансийский автономный округ всегда по многим вопросам был примером для подражания. Я периодически бываю у вас и вижу, как динамично развивается ваш регион, как меняются внешне города. Я уверен, что такое возможно только при полном взаимопонимании власти региона, жителей, которые ее поддерживают, и промышленников, которые создают все эти экономические моменты, - сказал он.

Сергей Бидонько отметил, что Югра и Свердловская область реализуют многие совместные проекты, и выразил надежду, что так продолжится и в дальнейшем.

Сила - в людях

В день рождения округа в Югре не забыли тех, кто посвятил всего себя развитию Севера. Во многом благодаря их работе округ может похвастаться высокими результатами в реализации национальных проектов. Здесь свой вклад внесли и воспитатели, и медики, и учителя, и промышленники, и предприниматели, и дорожники, и многие-многие другие. В центре «Югра-Классик» они получили государственные награды из рук губернатора округа Натальи Комаровой.

- Этот день особенный для каждого из нас, для тех, кто вложил частицу своей души в регион, кто живет на югорской земле. Подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, эпохальные открытия и проекты первопроходцев - это наша история и гордость. Заложенные веками традиции бережно сохраняются, приумножаются. Именно в этом наш секрет успеха. В главный праздник истории автономного округа мы отмечаем заслуги земляков, - так поприветствовала и поблагодарила югорчан глава округа, прежде чем вручить им высокие награды.

А награды действительно были высокие - почетные грамоты и благодарности губернатора Югры, присвоение почетных званий, и даже одна благодарность Президента РФ. Ее, к слову, получил Николай Соловьев, главный тренер команды мастеров «Металлург» Новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» в 2015 – 2016 годах, за заслуги в области физической культуры и спорта, большой вклад в развитие отечественного хоккея.

В следующем году округ будет праздновать уже юбилейную дату - 90 лет со дня своего образования. Югорчане уверены, что грядущая праздничная программа станет еще более насыщенной и яркой, также, как и дальнейшая история югорской земли - не менее интересной и полной новых достижений.