В ХМАО при столкновении двух иномарок погибли трое и пострадали шесть человек

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 декабря в Сургутском районе ХМАО. При столкновении «Хендай соната» и «Лексуса» погибли три человека. Они сгорели в автомобиле. Еще шесть участников ДТП пострадали и находятся в больнице.

В ГИБДД Сургутского района корреспонденту «Комсомольской правды – Югры» рассказали, что 7 декабря около 21.00 часов на 31 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе произошло ДТП, где столкнулись две автомашины «Лексус 570» под управлением 26-летнего водителя и «Хендай Соната» под управлением 24-летнего водителя.

По предварительной информации, «Лексус» двигался со стороны города Лянтор в поселок Нижнесортымский, а «Хендай» в противоположном направлении. В результате столкновения автомобиль «Хендай» загорелся. Водитель с двумя пассажирами, личности которых сейчас устанавливаются, сгорели в салоне авто.

«Лексус» от удара выбросило на обочину. Его водитель и 5 его пассажиров: 30, 53-летние женщины, 16-летняя девушка 3-летний малыш и 55-летний мужчина доставлены в больницу города Лянтор.

В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Отметим, что за текущую неделю это уже четвертое крупное ДТП с погибшими. Так, только на участке дороги «Нижневартовск – Радужный» произошло три смертельных ДТП, в которых погибло шесть человек. В связи с этим окружная ГИБДД рассматривает возможность установить здесь ограничители скорости и камеры.

- Участки, на которых произошли аварии, разные, расстояние между ними достаточно приличное. На всем протяжении ровные просматриваемые участки дорог с прерывистой линией, обгон там не запрещен, — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Югре Ольга Абмайкина. — Готовится предписание в адрес администрации округа об установке на этом участке дороги временных знаков на зимний период. Планируется установить знаки ограничения скорости 60 км, и два-три передвижных устройства видеофиксации. На маршруты уже выезжают и будут продолжать дополнительные патрули ГИБДД.

Прокурор Югры взял на контроль ситуацию с ДТП. Будет проверена работа дорожных служб и ГИБДД округа.

- По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. организованы проверки в связи с произошедшими накануне дорожно-транспортными происшествиями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Напомним, 30 ноября и 4 декабря 2019 года в Нижневартовском районе на автодорогах «г.Сургут – г.Нижневартовск» и «г.Нижневартовск – г.Радужный» произошли ДТП, в результате которых погибло 6 человек.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ход расследования которых находится на контроле прокурора округа.

В рамках исполнения поручения будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе будет дана оценка деятельности дорожных служб и Госавтоинспекции при выполнении возложенных на них обязанностей.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.