2019-12-08T08:45:23+03:00
Происшествия

В ХМАО при столкновении двух иномарок погибли трое и пострадали шесть человек

Личности погибших устанавливаются [видео]
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО при столкновении двух иномарок заживо сгорели три человека. Фото из группы "ЛЯНТОР 86" во ВКонтактеВ ХМАО при столкновении двух иномарок заживо сгорели три человека. Фото из группы "ЛЯНТОР 86" во ВКонтакте
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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 7 декабря в Сургутском районе ХМАО. При столкновении «Хендай соната» и «Лексуса» погибли три человека. Они сгорели в автомобиле. Еще шесть участников ДТП пострадали и находятся в больнице.

В ГИБДД Сургутского района корреспонденту «Комсомольской правды – Югры» рассказали, что 7 декабря около 21.00 часов на 31 км автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» в Сургутском районе произошло ДТП, где столкнулись две автомашины «Лексус 570» под управлением 26-летнего водителя и «Хендай Соната» под управлением 24-летнего водителя.

По предварительной информации, «Лексус» двигался со стороны города Лянтор в поселок Нижнесортымский, а «Хендай» в противоположном направлении. В результате столкновения автомобиль «Хендай» загорелся. Водитель с двумя пассажирами, личности которых сейчас устанавливаются, сгорели в салоне авто.

«Лексус» от удара выбросило на обочину. Его водитель и 5 его пассажиров: 30, 53-летние женщины, 16-летняя девушка 3-летний малыш и 55-летний мужчина доставлены в больницу города Лянтор.

В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Отметим, что за текущую неделю это уже четвертое крупное ДТП с погибшими. Так, только на участке дороги «Нижневартовск – Радужный» произошло три смертельных ДТП, в которых погибло шесть человек. В связи с этим окружная ГИБДД рассматривает возможность установить здесь ограничители скорости и камеры.

- Участки, на которых произошли аварии, разные, расстояние между ними достаточно приличное. На всем протяжении ровные просматриваемые участки дорог с прерывистой линией, обгон там не запрещен, — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Югре Ольга Абмайкина. — Готовится предписание в адрес администрации округа об установке на этом участке дороги временных знаков на зимний период. Планируется установить знаки ограничения скорости 60 км, и два-три передвижных устройства видеофиксации. На маршруты уже выезжают и будут продолжать дополнительные патрули ГИБДД.

Прокурор Югры взял на контроль ситуацию с ДТП. Будет проверена работа дорожных служб и ГИБДД округа.

- По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. организованы проверки в связи с произошедшими накануне дорожно-транспортными происшествиями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Напомним, 30 ноября и 4 декабря 2019 года в Нижневартовском районе на автодорогах «г.Сургут – г.Нижневартовск» и «г.Нижневартовск – г.Радужный» произошли ДТП, в результате которых погибло 6 человек.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ход расследования которых находится на контроле прокурора округа.

В рамках исполнения поручения будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе будет дана оценка деятельности дорожных служб и Госавтоинспекции при выполнении возложенных на них обязанностей.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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