Доступное дошкольное образование в Югре: малышам – детские сады, мамам – возможность работать

В Ханты-Мансийском округе ожидают, что к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,88 до 2. Толчком для этого служат меры, которые с 2019 года реализуются в Югре в рамках нацпроекта «Демография». Здесь и создание условий дошкольного образования для малышей, и трудоустройство мам.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ

Сегодня Югра входит в десятку субъектов-лидеров по России с наилучшими показателями по коэффициенту рождаемости. В регионе ежедневно рождается по 60 малышей. Стимулом для родителей служит в том числе обеспечение детей местами в детских садах. Еще в 2016 году в округе была достигнута полная доступность учреждений дошкольного образования для детей от трех до семи лет. Сейчас усилия направлены на то, чтобы обеспечить местами в детских садах малышей в возрасте до трех лет. Это необходимо для того, чтобы у женщин при желании была возможность вернуться к трудовой деятельности как можно раньше.

В 12 муниципалитетах региона – Нефтеюганске, Покачах, Радужном, Урае, а также Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском и Ханты-Мансийском районах проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет решена в полном объеме. А в рамках нацпроекта в регионе ведется строительство еще восьми детских садов.

Так, на территории Сургутского района в поселениях Нижнесортымский и Солнечный строятся два детских сада на 300 мест. Готовность дошкольного учреждения в Нижнесортымском в настоящее время составляет 92%.

- Благодаря высоким темпам работ застройщик обещает завершить строительства детского сада в декабре 2019 года, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предполагается получить уже в январе 2020 года, – рассказала депутат югорского парламента Любовь Малышкина, которая проверила готовность учреждений.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, ввод в эксплуатацию детского сада на 100% закроет потребность жителей Нижнесортымского в образовательных дошкольных учреждениях. В соответствии с задачами, поставленными национальным проектом, детей там будут принимать с трех месяцев.

Что касается второго объекта, то его готовность составляет более 40%. Там ведутся работы, связанные с устройством кровли, окон, продолжается отделка фасадов и входных групп. Строительство идет по графику, планируется, что свои двери детский сад откроет в 2020 году.

Тем временем, в поселке Луговской Ханты-Мансийского района детский сад на 100 воспитанников начнет работать в полной мере в январе 2020-го. Хотя здание уже готово, прежде чем включиться в образовательный процесс учреждение должно пройти процедуру лицензирования. По словам заведующей Ольги Варнаковой, детский сад является экспериментальной площадкой двух инновационных проектов в сфере дошкольного образования: «Талантливый дошкольник» и «Открытие» в условиях сельской местности.

Добавим, что только за последний год в автономном округе удалось создать свыше полутора тысяч мест для дошкольников возрастной группы до трех лет. Помещения для самых маленьких нередко появляются на базе уже работающих образовательных организаций.

БИЛДИНГ-САДЫ

Чтобы полностью обеспечить 100%-ю доступность дошкольного образования для детей до 3 лет, в Югре необходимо в общем счете создать еще 3800 мест в новых детских садах. Неплохим подспорьем в этом стал проект «Билдинг-сад», который способствует увеличению количества мест в дошкольных учреждениях и мотивирует развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. Напомним, «Билдинг-сад» – это создание детских садов на базе встроенных нежилых помещений в домах-новостройках за счет государственно-частного партнерства.

В Югре уже введены в эксплуатацию 10 таких билдинг-садов в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Посещают их порядка 740 малышей. Еще два новых садика появятся в скором времени в Ханты-Мансийске на 190 мест и в Сургуте на 80 мест.

- Югра – одна из первых приступила к внедрению механизма государственно-частного партнерства. При решении вопроса по строительству детских садов он доказал свою эффективность, сейчас этот механизм используется при замещении государственных инвестиций частными при строительстве объектов социальной инфраструктуры. Как отметила губернатор, он не идеален, но работа по совершенствованию механизма продолжается, - прокомментировала заместитель председателя Думы Югры Наталья Западнова.

Кстати, востребованность строительства билдинг-садов в регионах России отмечала министр просвещения РФ Ольга Васильева, говоря о том, что такой формат детских садов в многоквартирных домах удобен для жителей.

Торжественное открытие детского сада «Дубравушка» на 350 мест в Нягани состоится в конце этого года. Фото с сайта dumahmao.ru

ХОТИТЕ - РАБОТАЙТЕ

Пока малыши ходят в детский сад, мамам найдется, чем заняться. В декрете у них есть возможность повысить свою квалификацию или же вовсе получить новую профессию. Хотя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, войдут в региональный проект лишь с 2020 года, работа уже идет. В проект включены мероприятия, которые являются исключительно инициативой автономного округа и их финансирование уже предусмотрено государственной программой на 2019 год. В этот перечень входят информирование о возможностях трудоустройства и обучения, опросы женщин с детьми для определения их потребностей, профессиональная ориентация и обучение мамочек.

Уже сегодня можно говорить о том, что почти 150 женщин в декрете прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование.

Так, например, в Нижневартовске женщина, воспитывающая маленького ребенка, узнала о возможности пройти бесплатно профессиональную подготовку в центре занятости населения. Раньше у нее никогда не было нужды в трудоустройстве, но в определенный момент все изменилось, ведь необходимо было «ставить на ноги» ребенка, а профессии у нее не было. При содействии Нижневартовского центра занятости населения молодая мама получила профессию «Помощник воспитателя». Сразу по окончании обучения трудоустроилась в детский сад, где трудится по настоящее время.

Другая мамочка из Нефтеюганска уже имела профессию, выбранную сознательно. Она всегда любила шить, перешивать, украшать изделия, поэтому когда-то отучилась на портного. Женщина всегда мечтала открыть собственное дело, но не хватало уверенности. В марте 2019 года при содействии Нефтеюганского центра занятости населения она открыла собственную швейную мастерскую.

Статистика говорит о том, что востребованными профессиями среди женщин являются бухгалтер, воспитатель, делопроизводитель, кладовщик, повар, швея, парикмахер.

ДЛЯ СПРАВКИ

Общий объем финансирования на реализацию портфеля проектов «Демография» до 2024 года составит более 26 миллиардов рублей, из которых основная доля (88%) – бюджет автономного округа.

Средства будут направлены на организацию переобучения и повышения квалификации женщин в период декретного отпуска, вовлечение жителей в занятия физкультурой и спортом, на содействие в трудоустройстве незанятых одиноких родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создание более 7,7 тысяч дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте с полутора до трех лет, а также на финансирование сертификата дошкольника, который частично компенсирует затраты родителей на посещение детьми частных детсадов.