2019-11-26T12:01:13+03:00
Звезды

«Находилась в гримёрке»: Певица Zivert извинилась за трёхчасовую задержку концерта в Сургуте

Исполнительница хита «Life» рассказала слушателям о «сложной организации» мероприятия [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Zivert в Сургуте посетовала на плохую организацию концертаZivert в Сургуте посетовала на плохую организацию концертаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Неприятный инцидент произошёл минувшим вечером на концерте известной певицы Zivert, в миру – Юлии Зиверт. Певица приехала с сольным концертом в местный развлекательный комплекс, однако выступление пришлось отложить из-за плохой организации. Замученные поклонники певицы сыпали в социальных сетях проклятия в адрес клуба, однако любимицу всё-таки дождались. Спустя несколько часов Zivert всё-таки вышла на сцену и сразу извинилась перед слушателями.

- Ребята, я не могу начать концерт, не сказав вам важного. Простите, я буду чуть-чуть заплаканной, потому что несколько часов находилась в гримёрке. Это всё из-за того, что с организацией сегодня было всё максимально трудно. Я представляю, сколько вы ждали, и для меня боль – знать о том, что вы, мои слушатели, стоите в толпе и по вине других людей ждёте концерта. Спасибо вам за то, что вы всё-таки дождались! Спасибо за то, что вас так много! Это значит, что между нами действительно искренняя любовь. Я обещаю, что ожидание определённо того стоит, - сказала со сцены Zivert, подчеркнув, что отбросит негатив «к чёрту подальше».

andriyanova_alina84andriyanova_alina84
Zivert в Сургуте
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По окончании концерта певица поблагодарила на своей страничке в социальной сети сургутян за стойкость и выдержку.

Несмотря ни на что, концерт состоялся Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря ни на что, концерт состоялсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сургут! Мои самый стойкие! Несмотря на сами знаете что, это был настоящий рок-н-ролл. Обнимаю крепко каждого, - написала Юля.

Как стало известно "Комсомольской правде - Югра", концерт был задержан из-за отсутствия необходимого оборудования на сцене по вине организаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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