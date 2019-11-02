«Рядом – миски и лотки»: неизвестные выбросили на трассе под Сургутом клетки с 28 кошками

«На объездной дороге, неподалёку от Сургута, найдены клетки с котятами. На улице холодно, они замерзнут! Котята нуждаются в помощи, передержке!». Такой клич накануне вечером появился в группе помощи бездомным животным «Дай лапу». Животных случайно обнаружила семейная пара, которая ехала на автомобиле по Восточной объездной автодороге.

Кошки сидели в пяти клетках. Фото: Дай лапу

В само большой клетке было сразу 10 животных. Фото: Дай лапу

К счастью, для малышей история закончилась хорошо: всех кошек практически сразу забрали на передержку. По подсчётам волонтёров, которые участвовали в спасательной операции, все 28 животных были заперты в пять клеток, причём в самой большой находилось сразу 10 животных. Добровольцы рассказывают, что в клетках были как котята, так и взрослые животные – и те, и те были очень перепуганы.

- Большие не ладят, рычат и шипят друг на друга, прячутся под диван, - написала Лилия Лаптева, которая забрала нескольких животных.

- Забрали четверых пушистиков. Кисы все очень напуганные: трое сидят друг к дружке в клетке и не выходят, а одна, белая, сама вышла, но сразу спряталась за шкаф. Все упитанные, ушки чистые, - рассказала Анастасия Лушникова.

Кошки были довольно упитанные и чистые. Фото: Дай лапу

Сейчас спасённые котята ищут дом, и многие его уже нашли.

Сейчас котятам ищут дом. Фото: Дай лапу

Между тем, горожане отмечают, что выброс животных на улицу – спланированная акция. Одна из горожанок обратила внимание на то, что кошки упитанные, чистые и здоровые. Плюс в «наследство» будущим хозяевам достались хорошие клетки, подстилки и миски.

- Место выбрано удачно – пересечение дорог Лянтор, дачи, Фёдоровка, Сургут. Если бы их хотели бросить на произвол – вывезли бы позже, чтобы никто не видел. Судя по всему, у добрых людей, которые их содержали, случились затруднительные обстоятельства – пришлось действовать экстренно, иначе было бы нереально их пристроить за одну ночь, всё это растянулось бы ни на одну ночь и даже неделю/месяц. Прежде чем бросить в этого человека камень и проклятия можно подумать какая ситуация, возможно даже печальная, заставила его так поступить, - выразила мнение горожанка под ником «Делай Мурмурмур».

Однако ответить за содеянное живодёру всё-таки придётся. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре рассказали, что по данному факту уже началась проверка, материал зарегистрирован.

- На месте работала сотрудник УМВД по Сургутскому району, она активно помогала пристраивать этих животных на передержку, - отметили в ведомстве.

Кто смог выбросить животных на улицу – пока не известно, хотя у местных жителей есть свои догадки. Некоторое время назад в социальных сетях появилось сообщение от одного из местных жителей, который спрашивал, куда можно пристроить почти три десятка кошек. Он это или не он – предстоит выяснить полиции. Подозреваемому может грозить наказание по статье «Жестокое обращение с животными».