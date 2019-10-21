В Югре запертый в гараже бойцовский пес от голода съел вторую собаку

Вопросы к ужесточению законодательства вновь поднимают защитники животных после того, как в Ханты-Мансийске произошел ужасный инцидент. Больше двух недель в холодном гараже были заперты две собаки. Один из псов, что посильнее, от голода съел вторую собаку.

Ужасная вонь и скулеж

В группах Ханты-Мансийска появилось шокирующее видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у жителей Югры. Роликом поделилось общественное движение помощи животным «Ковчег». На кадрах видно, как зоозащитники вместе с полицией открывают двери гаража, в котором находился истощенный породистый пес.

Общественники сразу же почувствовали сильный неприятный запах в помещении. Найти источник им удалось, увиденное повергло их в шок. Помимо испражнений животных в гараже были обнаружены останки второй собаки. Выживший пес от голода съел своего собрата. На полу обнаружились шкура и обглоданные лапы несчастной собаки.

- Запах стоит очень стойкий – дышать невозможно, - говорит женщина за кадром, входя в гараж.

- О ужас. Он съел его. Собака съела собаку, - в ужасе и едва сдерживая дыхание произносят общественники и полицейские.

Оставшаяся в живых собака «с улыбкой» встретил спасителей, играла, но все же опасалась людей. На пса накинули ошейник с поводком и забрали на передержку.

Две недели заточения

О шуме, доносящемся не первый день из запертого гаража, зоозащитникам рассказали проходящие мимо гаражного кооператива жители Ханты-Мансийска. День за днем из строения были слышны скулеж и царапания за дверями.

Общественникам из «Ковчега» удалось найти человека, который имел ключи от гаража. По его словам, помещение и собаки принадлежат его знакомому. Известно, что пару месяцев назад мужчина также пропадал, заперев собак. Неравнодушные жители вызвали участкового, который по прибытии в гаражный кооператив, сказал, что ничего сделать не может, так как помещение закрыто, ключи у владельца. По факту жестокого обращения с животными в тот момент никаких дел возбуждено не было. На этот раз активисты написали заявление в полицию на жестокого владельца собак.

Что будет с выжившим псом?

Спасенный пес после длительного голодного заточения сильно истощен. Его направили в пункт передержки, где он проходит реабилитацию.

Корреспонденту «Комсомольской правды - Югры» активист из общественного движения помощи животным «Ковчег» рассказал, что собака находится под наблюдением. Выявляются ее индивидуальные особенности поведения и психики. Она совсем не агрессивная, прекрасно знает команды. По их версии пес ел уже мертвого товарища, когда тот скончался от истощения.

Клейма, отмечающего его породу, нет, но признаки прослеживаются очень сильно. Предположительно "американец"- стаффордширский терьер. После того, как он был доставлен в пункт передержки, его помыли, накормили. К другим собакам он относится спокойно. Вопрос о кастрировании и вакцинации пса будет решен, когда он поправится. В настоящее время собака сильно истощена. После восстановления ей подберут новых хозяев, но выбирать их будут тщательно, чтобы новые заводчики были хорошо знакомы с породой.

Собака сильно истощена. Скрин с видео.

Зачем вы это выкладываете?

Видео, появившееся в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию у югорчан. Увиденное поразило людей. Они требуют удалить его из групп.

- Зачем вы это выкладываете? Вы больны? Мало вам ужаса в повседневной жизни, вы хайпите на уродах и садистах для чего? Для лайков, - возмущается Елена Бекаури.

- Полностью согласна с вашим мнением по поводу того, что подобное видео в городской группе выкладывать нельзя! Впечатлительные, беременные и дети! О них никто не подумал. Удалите видео! Зачем этот ужас на всеобщее обозрение выкладывать, - поддерживает Елену Надежда Федорова.

Мнение женщин разделили далеко не все подписчики. Многие просто не находят слов и ругают, на чем свет стоит, заводчика собаки.

- Живодерина! Как ты живёшь после такого поступка! Ужас просто, - комментирует югорчанка.

- Общество должно видеть не только цветочки и разноцветные осенние листочки, но правду жизни. И осознавать, в каком обществе живете. Видеть, как издеваются над животными. А то слишком много кричим об опасности животных, не зная, что рядом живут психи. Это сейчас над собаками издевались, а завтра этот больной может ребенка украсть и также закрыть, пишет Лада Миронова. Комментарий женщины поддержали десятки горожан.

Опубликованное видео вскрыло больную тему не только в Югре, но и во всей России. Все чаще в Сети появляются ролики, в которых живодеры издеваются и мучают животных. Из-за таких случаев общественники требуют ужесточить наказание для всех владельцев животных.

Первые подвижки к этому в самой Югре уже есть. В округе идет чипирование всех питомцев, для того, чтобы можно было отследить судьбу животного. Кроме того, в Сургуте в настоящее время строится первый в Югре приют для бродячих кошек и собак.

Между тем, многие проблемы, связанные с безнадзорностью и с жестоким обращением с животными решаются тяжело – как пример – история со стаффордом в гараже. Владелец собаки, после того, как его найдут, просто заплатит штраф.