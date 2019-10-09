В Сургуте отец напал на приставов, которые пришли забирать его детей. Мужчине грозит срок

История с пропавшими детьми Нины Давлетбаевой началась давно. Женщина пережила сложный бракоразводный процесс и многомесячную разлуку с детьми. Судебным приставам с трудом удалось вырвать двух мальчиков и девочку из рук бабушки и родного отца. Но история на этом не закончена.

С чего все началось

В начале июля суд Новочеркасска, куда переселились из Сургута вся семья Нины Давлетбаевой, постановил, что трое несовершеннолетних детей бывших супругов должны проживать с матерью. За месяц до этого решения Нина разрешила бывшему мужу Рустаму Давтлетбаеву забрать в гости детей на время отпуска под расписку.

Журналисту «Комсомольской правды-Югры» Нина рассказывала, что изначально в Ростовскую область она переехала с детьми и мужем. Вскоре муж начал выпивать и обижать ее, что и стало причиной расставания. Муж вернулся в Сургут, а после попросил детей к себе на каникулы.

Так, десятилетняя Камилла, восьмилетний Артур и четырехлетний Роберт в конце мая уехали с бабушкой и отцом отдыхать. По истечении оговоренного срока -17 июня, отец детей не вернул. Рустам перестал выходить на связь, сменил номер телефона и скрылся в неизвестном для Нины направлении.

Женщина пыталась найти бывшего супруга через общих знакомых, но тщетно. Тогда она объявила клич по соцсетям, обратилась к журналистам и в правоохранительные органы.

В югорских группах во ВКонтакте появились скрины сообщений между Ниной и бывшей свекровью. Обе женщины взаимно обвиняли друг друга во лжи и обе утверждали, что детям будет лучше с ними.

Вскоре скандал вышел далеко за границы Югры и о нем узнала вся страна. В дело вмешались полиция и судебные приставы.

Неизвестно, пострадал ли пристав. Фото с сайта r86.fssprus.ru

Я только брызнула баллончиком

Судебное решение подлежит исполнению, а потому приставы активно включились в работу. Несколько месяцев они устанавливали местонахождение Рустама и детей. Накануне адрес их проживания стал известен и они выехали выполнить свой долг.

Драма развернулась сегодня днем 9 октября в одном из частных домов Сургута. Судебные приставы и полицейские приехали в дом Рустама и Халифы (мать Рустама) Давлетбаевых, чтобы изъять детей.

Рассерженный мужчина брызнул из баллончика в приставов: он не хотел отдавать детей. Силовики тут же скрутили мужчину и увезли в полицию.

Безутешная бабушка Халифа опровергает информацию о том, что ее сын напал на приставов, и берет вину на себя:

- Его забрали в следственный комитет, потому что они (приставы) насочиняли, что он накинулся на них. Я пшикнула баллончиком, да, - заявила женщина.

В пресс-службе УФССП по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» прокомментировали, что факт нападения сейчас проверяется. Неизвестно на данный момент, пострадал ли кто-то из их сотрудников.

- Мужчина не ударил никого. У него просто была защитная реакция на то, что отбираются дети. Он распылил перцовый баллончик, возможно, просто в воздух. Дети были изъяты и переданы матери. Судебный акт исполнен нашими сотрудниками, - заявили в службе.

В ведомстве также добавили, что Нина Давлетбаева специально прибыла из Новочеркасска, чтобы забрать детей. Сейчас мама и двое мальчиков и девочка находятся во временном центре для людей, оказавшихся в критической ситуации под присмотром психологов.

Отметим, Рустаму Давлетбаеву может грозить срок за нападение на представителей власти во время исполнения ими своих служебных обязанностей, если проверка подтвердит факт нападения.

Читайте также: «Верни мне детей!»: в Сургуте отец спрятал от экс-супруги дочь и двух сыновей