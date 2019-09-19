В ХМАО во время спецоперации задержаны три террориста

Сотрудники полиции по противодействую терроризму и силовики из ФСБ задержали трех экстремистов из Нижневартовска. По версии следователей, мужчины пытались вербовать местное население и склоняли жителей Югры к вступлению в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство»* (*запрещена в России).

Спецоперация прошла успешно

Информация о задержании троих террористов сначала появилась в соцсетях. Днем 19 сентября силовики, в состав которых вошли сотрудники полиции и ФСБ, задержали жителей Нижневартовска по подозрению в экстремистской деятельности.

Корреспондент «Комсомольской правды-Югры» сделал запросы в УМВД, где от комментариев на момент публикации материала по этой теме отказались.

При этом в следственном комитете Югры, факт задержания подтвердили.

- Следственными органами Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, в отношении трех жителей Нижневартовска. Преступная деятельность выявлена во взаимодействии следователей СКР с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО-Югре и другими правоохранительными органами. Накануне двое подозреваемых были задержаны в Нижневартовске, третий мужчина задержан в Республике Татарстан, - сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СК по ХМАО-Югре Алина Еремеевская.

Известно, что задержанные являются сторонниками радикальных религиозных взглядов и участниками действующей ячейки террористической запрещенной организации «Исламское государство». Преступники вели запрещенную деятельность в Нижневартовске: пропагандировали идеологию террористов, вербовали новых участников, финансировали ячейку и оправдывали терроризм.

Еще одно уголовное дело

Оказать сопротивление силовикам террористы не успели. При задержании у радикалов была обнаружена и изъята экстремистская литература, патроны, оружие, символика запрещенной в России ячейки, а также наркотики. За хранение, приобретение запрещенных веществ в отношении террористов также возбуждены уголовные дела.

В настоящее время экстремисты задержаны и решается их вопрос о заключении под стражу. Следственные действия продолжатся. За участие в деятельности террористической организации задержанным грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, ранее начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных в журнале «Полиция России» рассказал, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов России, где выявлены спящие ячейки экстремистов.

Его слова подтверждаются фактами. Так, в ночь с 12 на 13 апреля 2019 года в Тюмени прошла контртеррористическая операция. Два приверженца «Исламского Государства»* (ИГ* запрещена в России) оказали активное сопротивление силовикам и были уничтожены. Известно, что они планировали теракты в общественных местах города.

В Сургуте (ХМАО) силовики задержали 15 приверженцев секты «Свидетели Иеговы»* (Организация "Свидетели Иеговы"* запрещена в России). Допросы и обыски по месту их жительства проведены 15 февраля 2019 года.

Сегодня ХМАО вновь оказался в сводках новостей из-за террористов.