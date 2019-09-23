В Нижневартовске герой через окно на шестом этаже спас из горящей квартиры девушку

Геройский поступок совершил 29-летний житель Дагестана Али Омаров в Нижневартовске. Мужчина, не смотря на риски для жизни, спас из огня девушку. Сам Али не желает, чтобы об этом рассказывали и скромно молчит, но очевидцы и супруга смельчака не стали скрывать имя героя.

Не медлил ни минуты

Пост о мужественном поступке появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «ЧП Нижневартовск» накануне вечером. Очевидцы рассказывают, что пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на ул. Мира д. 60 корпус 4 случился в субботу днем. Неожиданно в квартиру автора истории, проживающей на шестом этаже, вбежал молодой человек, который бросился к окну и сумел вытащить через форточку девушку из горящей этажом ниже квартиры.

Мужчина сильно рисковал, он мог выпасть из окна вместе с вартовчанкой, но удержался и спас ее. Чуть позже молодой человек вновь постучал в квартиру автора поста и извинился за причиненный беспорядок. Как оказалось, хозяевам квартиры в спешном порядке пришлось сбросить с подоконника кухни цветы.

Мужчина с шестого этажа дотянулся до девушки и спас ее

Поступок геройским не считает

Подписчики группы узнали героя и назвали его имя. Оказалось, что он уроженец Дагестана, отец четверых детей и свой поступок не считает чем-то сверхестесственным. До весны этого года жил в Нижневартовске, но вернулся в города по делам. В доме на улице Мира 60 был в гостях у друга. Когда увидел пожарные машины, сразу помчался на место происшествия. В течение нескольких минут мужчина вытягивал испуганную вартовчанку из форточки. Из окна несчастной валил черный едкий дым. Внизу пожарные спешно разматывали рукава и выдвигали спасательную лестницу. Однако, Али успел раньше спасателей.

Вартовчане восхищены поступком молодого отца.

- Это реально герой нашего времени, мы соседи с 11 этажа, наблюдала и переживала, как он поднимал девочку, это было страшно конечно! Хочется его поблагодарить за храбрость, - пишет Екатерина Третьякова.

- Я бы гордилась таким сыном! Счастья тебе дорогой ЧЕЛОВЕК. Я видела, как это было, - комментирует Валентина Емельянова-Невзоврова.

Супруга героя также гордится мужем. Она оставила комментарий под постом.

- Никогда не сомневалась в своем муже. Всегда приходит на помощь людям, - рассказывает Альмира.

Отметим, что новость о геройском поступке Али облетела все паблики Нижневартовска. Люди активно обсуждают спасение девушки, и нет ни одного негативного отзыва.

Загорелся телевизор

Спасенную девушку с отравлением угарным газом медики доставили в больницу. Ее здоровью ничто не угрожает. Пожарные при попадании в квартиру обнаружили полыхающую телевизионную тумбочку. Скорее всего, причиной пожара стал телевизор.

Факт пожара корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» подтвердили в МЧС России по ХМАО:

- В 15:52 22 сентября поступило сообщение о возгорании в жилом доме в городе Нижневартовск. Эвакуировано 62 человека, в том числе 16 детей. Спасен один человек. Для ликвидации пожара задействовано 6 единиц техники, 24 человека личного состава, - заявили в пресс-службе ведомства.

Предположительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.