В Сургуте байкеров из «Вольного братства МК» задержали по подозрению в разбое и грабежах

Пятерку байкеров из мотоклуба «Вольное братство МК» задержали полицейские Сургута. Четверо из них сопротивлялись аресту, а один, прослышав о задержании, пытался скрыться, но безуспешно. Его поймали спустя два дня.

Как рассказали в полиции, заявление на байкеров написал 20 июля 28-летний сургутянин. Он сообщил, что в январе 2019 года в одном из гаражей города под угрозой применения ножа мотоциклисты завладели его автомобилем «Тойота» стоимостью порядка 280 тысяч рублей. Для этого они закрыли мужчину в одном из гаражей кооператива «Жигули» и удерживали всю ночь, угрожая ножом и избивая. В итоге он под давлением написал расписку и передал им свой автомобиль. На протяжении нескольких месяцев он сам пытался вернуть имущество, но, когда убедился, что машину ему не отдадут, обратился в полицию. К слову, до этого он состоял в клубе, но не согласился с некоторыми его негласными правилами и в итоге был вынужден покинуть сообщество, за что и поплатился.

В полиции подтвердили, что задержанные состоят в байкерском клубе «Вольное братство МК». Фото из группы в ВК "ПРЕСС ЦЕНТР МСС СКС(18+)"

Подозреваемых полицейские задержали в течение суток. Ими оказались двадцатипятилетний менеджер одного из магазинов Сургута и его тридцатилетний подельник.

А спустя несколько дней поступило еще одно заявление на байкеров из «Вольного братства МК», но уже от другого человека. Он тоже состоял в клубе, но покинул его, за что, как предполагается, был наказан. Ночью к нему ворвались неизвестные, избили и, угрожая ножом, похитили бытовую и компьютерную технику. Ущерб мужчина оценил в 85 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили причастность к совершению данного преступления члена байкерского клуба 1965 года рождения. Отрабатывая подозреваемых, сотрудники уголовного розыска установили еще двух участников сообщества, которые принимали активное участие в разбойных нападениях.

Во время задержания четверо мужчин активно сопротивлялись, а один пытался сбежать. Сейчас всех пятерых поместили в изолятор временного содержания и возбудили уголовные дела по статье «Разбой».

Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела, связанных с изготовлением и хранением оружия. Охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра, переделанный из револьвера гладкоствольный огнестрел и бутафорское взрывное устройство были обнаружены полицейскими при обыске помещений клуба в гаражном кооперативе. Участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, назначен ряд экспертиз, устанавливается владелец оружия.

Были обнаружены охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра, переделанный из револьвера гладкоствольный огнестрел и бутафорское взрывное устройство. Фото с сайта УМВД России по ХМАО-Югре

Сейчас у полицейских есть основания полагать, что есть и другие потерпевшие от преступных действий байкеров «Вольного братства МК». Пострадавших полицейские просят обратиться в полицию Сургута по телефону 102.

Кстати, себя байкерский клуб причисляет к группе лиц, которая поддерживает понятия старых традиций мотоциклистов. Анонимный источник из другого байкерского сообщества отметил, что, вероятнее всего, этот клуб или отдельные его члены придерживаются правил «однопроцентников». Это клубы, которые не подчиняются морали и законам общества, в котором живут. Между тем, в «цветах» (нашивки на одежде с символикой клуба) «Вольного братства МК» не присутствует этот 1% (в ромбе), а значит, вряд ли весь клуб имеет отношение к преступной деятельности.

В «цветах» «Вольного братства МК» нет нашивки 1%. Фото из группы в ВК "ПРЕСС ЦЕНТР МСС СКС(18+)"

Интересно также, что 30 июля президент клуба «Вольное братство МК» Александр Джин опубликовал видеообращение к мотосообществу Сургута, где попросил о помощи, поскольку на него и его «пацанов» подано заявление в полицию.

- Если кто-то помнит ситуацию по перепалке с Вадимом Ли, он написал заявление в полицию, обвинил он меня, моих пацанов в избиении, вымогательствах и во всем этом роде. Если кто-то помнит и может помочь, буду рад любой помощи, - попросил он в одной из сургутских мотогрупп.