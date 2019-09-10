Житель Югры сбежал из леса, бросив подругу один на один с медведем

Курьёзная история произошла 6 сентября неподалёку от города Нягань, что в Ханты-Мансийском автономном округе. Двое местных жителей – мужчина и женщина – отправились в лес за грибами да ягодами, однако вместо даров напоролись на медведя.

Увидев дикое животное, мужчина настолько испугался, что пустился в бегство, совсем забыв про подругу. Правда, надо отдать ему должное: он всё-таки позвонил спасателям и заявил, что женщине может грозить смертельная опасность.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольская правда – Югра» в пресс-службе «Центроспас-Югории», инцидент произошел 6 сентября на первом километре автодороги «Нягань-Талинка». Мужчина успел убежать, но в лесу перед медведем осталась 55-летняя женщина.

- На место немедленно был отправлен поисковой отряд. Спасатели обследовали лес и обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи она не нуждалась, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Ямале медвежонок отвесил водителю оплеуху за мат. Поняв, что дело может кончиться плохо, он решил тут же убраться от греха подальше.