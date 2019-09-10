2019-09-10T14:43:58+03:00
Происшествия

Житель Югры сбежал из леса, бросив подругу один на один с медведем

К счастью, у истории хороший конец
Алексей КОСЕНЧУК
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Житель Югры сбежал из леса, бросив подругу один на один с медведемЖитель Югры сбежал из леса, бросив подругу один на один с медведемФото: Из архива KP.RU
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Курьёзная история произошла 6 сентября неподалёку от города Нягань, что в Ханты-Мансийском автономном округе. Двое местных жителей – мужчина и женщина – отправились в лес за грибами да ягодами, однако вместо даров напоролись на медведя.

Увидев дикое животное, мужчина настолько испугался, что пустился в бегство, совсем забыв про подругу. Правда, надо отдать ему должное: он всё-таки позвонил спасателям и заявил, что женщине может грозить смертельная опасность.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольская правда – Югра» в пресс-службе «Центроспас-Югории», инцидент произошел 6 сентября на первом километре автодороги «Нягань-Талинка». Мужчина успел убежать, но в лесу перед медведем осталась 55-летняя женщина.

- На место немедленно был отправлен поисковой отряд. Спасатели обследовали лес и обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи она не нуждалась, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Ямале медвежонок отвесил водителю оплеуху за мат. Поняв, что дело может кончиться плохо, он решил тут же убраться от греха подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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