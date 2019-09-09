2019-09-10T14:50:41+03:00
Политика

В Югре подвели итоги выборов

Председатель окружного Избиркома рассказал о результатах выборной кампании
Лидия Шумкова
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В этом году содержание жалоб не вызывало тревог и сомнений в легитимности выборов. Фото: Официальный штаб правительства ЮгрыВ этом году содержание жалоб не вызывало тревог и сомнений в легитимности выборов. Фото: Официальный штаб правительства Югры
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В Югре подвели итоги Единого дня голосования. Как сообщил в ходе пресс-конференции руководитель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, за депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа по Когалымскому избирательному округу пришли голосовать 26,71% избирателей. С результатом 47,71% победил кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Ковальский.

Кроме того, 8 сентября состоялись выборы глав сельских и городских поселений. На них победу одержали четыре кандидата от «Единой России» и один самовыдвиженец.

- В сельском поселении Болчары победил Сергей Мокроусов, он набрал 49,08% голосов, в Сергино – Сергей Марков (50,47%), в городских поселениях Коммунистический – Людмила Вилочева (50,29%), Белый Яр – Елена Никифорова (60,47%) и в сельском поселении Нижнесортымский - Петр Рымарев (55,29%), - прокомментировал Денис Корнеев.

Кстати, четверо из выбранных 8 сентября глав были действующими руководителями сельских поселений, то есть они продлили свои полномочия. Лишь Сергей Марков ранее был депутатом, теперь же возглавил сельское поселение Сергино.

Что касается выборов депутатов представительных органов муниципалитетов, то из 29 мандатов один отдан КПРФ в Мегионе, три мандата - ЛДПР в Пыть-Яхе и Коммунистическом, а 25 мандатов - у «Единой России».

Средняя явка по муниципальным выборам составила 37,05%. Самая высокая была в сельском поселении Болчары - 66,73% и в Коммунистическом - 64,20%. Самая низкая – в Белом Яру, там проголосовали лишь 20,08% избирателей.

Не обошлось без жалоб и заявлений в избирательные комиссии всех уровней. По словам Корнеева, всего в Единый день голосования поступило 15 жалоб и заявлений, из них две - в территориальную комиссию и 13 - в участковые. Например, была ситуация с подтверждением незаконной агитации. Материалы направлены для пресечения в правоохранительные органы.

- Вообще можно сказать, что жалоб было очень мало, да и сами по себе они являются некой традицией всех выборов. В этом году содержание жалоб не вызывало тревог, сомнений в легитимности выборов, - подчеркнул председатель окружного Избиркома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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