Выборы в Югре проходят в штатном режиме

В Югре с 8 утра идет выборная компания, которая охватывает не всю территорию автономного округа, а лишь ее часть. В единый День голосования югорчанам предстоит сделать выбор в пользу одного депутата окружной думы, а также выбрать глав в пяти сельских поселениях и 29 городских парламентариев. Для этого 72 избирательных участка открыты в Когалыме, Покачах, Мегионе, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Сургутском, Белоярском, Кондинском, Октябрьском, Советском, Березовском и Ханты-Мансийском районах.

Как рассказал председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев на пресс-конференции в Центре «Открытый регион», выборы, как региональные, так и муниципальные, проходят в штатном режиме. В полдень, спустя четыре часа после открытия участков и старта голосования, явка по региональным выборам составила почти 12%. Что касается муниципальных выборов, то там кампаний очень много и по каждой из них явка считается отдельно. Так, самый высокий процент проголосовавших – в сельском поселении Болчары, где выбирают главу. На 12 часов там проголосовал 41,65% избирателей. А самая низкая явка на выборах главы городского поселения Белый Яр – всего 7,74%.

Явку на дополнительные выборы председатель окружного Избиркома оценивает как положительную. Фото: Официальный штаб правительства Югра

На 15:00 явка в Югре, по данным Избирательной комиссии региона, составила уже 20,4%. Свое мнение выразили 21430 человек. Самая высокая явка - по-прежнему в Болчарах Кондинского района. Здесь проголосовало уже 54% избирателей.

- Видимо, это зависит от политической активности участников в каждой из кампаний. Явку на дополнительные выборы я в целом оцениваю как положительную, поскольку на дополнительных выборах традиционно активность избирателей ниже. Бывало так, что даже 10% явки за весь день не набиралось, - прокомментировал Денис Корнеев.

По самому ходу голосования потребовала повышенного внимания ситуация на двух УИКах, хотя в разряд ЧП ее нельзя отнести. Дело в том, что в Когалыме в 11.05 произошло отключение электричества на 15 минут, а там стоят КОИБы.

- По инструкции члены комиссии установили резервный ящик для голосования, в который избиратели продолжили голосовать в течение этого времени. Когда электроэнергия вернулась, КОИБы вновь заработали. Резервный ящик опечатан, находится на виду у наблюдателей, когда время голосования закончится, бюллетени из этого ящика будут опущены в КОИБы, - пояснил председатель окружной избирательной комиссии.

Что касается жалоб, то на момент пресс-конференции они были поданы в трех муниципалитетах.

- В избирательную комиссию автономного округа жалоб не поступало. Это говорит о том, что они носят локальный характер. Так, есть жалобы в участковых комиссиях и одна в территориальной: три - в Советском районе, одна - в Пыть-Яхе и две - в Сургутском районе. Суть жалоб – это указание от кандидатов, либо политических партий на те или иные нарушения. Из шести жалоб только по одной подтвердилось нарушение. В Советском районе поступила информация о том, что производится агитация по телефону и распространяется через мессенджеры информация, носящая агитационный характер. Меры принимаются, - сообщил Корнеев.

В Когалыме в 11.05 произошло отключение электричества на 15 минут, но ситуацию разрешили в штатном режиме. Фото Администрации Когалыма

Стоит отметить, что наблюдение за ходом голосования осуществляют общественные наблюдатели и мониторинговая группа общественных помощников уполномоченного по правам человека. Основная задача их – общественный контроль над соблюдением избирательных прав участников выборов. По итогам представители общественности заполнят оценочные листы и, при необходимости, вносят предложения в адрес избирательной комиссии по улучшению условий для граждан, в том числе, связанных с удобствами для маломобильных групп населения.

Так, в пресс-службе администрации Когалыма передают, что члены мониторинговой группы проверили 17 избирательных участков и не нашли каких-либо нарушений.

- Безусловно, в единый день голосования, важно контролировать условия реализации избирательных прав всех граждан. В ходе проверки оценивается соблюдение всех норм организации голосования, особое внимание уделяется маломобильным группам населения, - сообщила член мониторинговой рабочей группы за реализацией избирательных прав участников избирательного процесса при проведении единого дня голосования на территории Ханты-Мансийского автономного округа Елена Присяжникова.

Участки будут работать до 8 часов вечера, так что у тех, кто еще не успел проголосовать, есть время выразить свою гражданскую позицию.