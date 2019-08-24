Помяло две машины и мотоцикл: в Мегионе во время капремонта обрушился парапет жилого дома

Внезапный трест и сильный грохот раздались около девяти вечера в районе дома №16 по улице Садовая в городе Мегион. Следом сработали сигнализации припаркованных автомобилей и поднялась пыль. Люди в испуге повыглядывали из окон и заметили груду кирпичей и разрушенную лестницу одного из подъездов пятиэтажки.

Все живы и невредимы. Фото из группы "Типичный Мегион" в соцсети ВКонтакте

Что произошло?

Именно такой вопрос задавали жильцы пмногоквартирного жилого дома в первые минуты происшествия. На улице в это время уже было достаточно темно и понять, что происходит люди сразу не могли. После того, как осела пыль и люди смогли выйти на улицу, стало понятно, обрушился парапет пятиэтажного дома, в котором сейчас идёт капитальный ремонт.

В считанные минуты на место происшествия прибыли экстренные службы реагирования: МЧС, пожарные, полиция, скорая медицинская помощь и местные власти. Тут то и выяснилось, что обрушилась невысокая кирпичная стенка, ограждающая кровлю пятиэтажного дома – парапет. Упавшие с пятого этажа кирпичи рухнули на лестницу 3 и 4 подъездов. Появились значительные повреждения. Только по счастливой случайности никто из жильцов и гостей дома не пострадал. Пятница, вечер - могло случиться непоправимое, но обошлось.

В квартирах можно жить

Глава города Мегион Олег Дейнека рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Югры», что жильцов двух подъездов временно эвакуировали, повреждены два автомобиля и мотоцикл. После осмотра здания специалисты установили, что сейчас угрозы для безопасности людей нет, жителям разрешили вернуться в свои квартиры, желающим предложили переехать в пункт временного размещения - в гостиницу.

Дом на момент ЧП. Фото из группы "Типичный Мегион" в соцсети ВКонтакте

Утром в доме начались восстановительные работы. На данный момент известно, что в доме ведётся капитальный ремонт, в частности, меняется кровля. Причину обрушения парапета выясняют специалисты.

Между тем прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа дано поручение прокурору города Мегион организовать проверку по факту произошедшего 23 августа 2019 года обрушения части конструкции пятиэтажного дома по ул.Садовой.

Эвакуировали жильцов двух подъездов. Фото из группы "Типичный Мегион" в соцсети ВКонтакте

В рамках исполнения поручения будет проверено соблюдение требований законодательства по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб.

Что говорят жители Мегиона?

Происшествие вызвало бурную реакцию горожан. Эмоциями они делятся в соцсетях и винят во всём создателей программы «Капитальный ремонт».

Так дом выглядит сейчас. Фото из группы "Типичный Мегион" в соцсети ВКонтакте

- Не было этих капремонтов и не было бы ещё столько! Сколько с ними уже проблем! То горят, то топит, теперь обрушился! Стройте жилье новое в городе! Переселяйте своевременно из аварийного! И все, проблемы будут решены, возмущена Светлана.

- Судя по последним событиям фонд капремонта пора переименовать в фонд причинения вреда за ваши деньги, - добавляет другая жительница Мегиона.

Утром начались восстановительные работы. Фото из группы "Типичный Мегион" в соцсети ВКонтакте

Также в комментариях очевидцы сообщают, что видели, как до обвала по крыше ходил человек с фонариком. Неизвестно, был ли это работник или зевака. При этом сами жильцы дома заявляют: работники уходят до семи вечера, а обвал произошёл спустя два часа.

Также причиной обвала мог стать и сильный ливень. На данный момент крыша дома снята, а дождь, прошедший накануне? мог промыть кладку парапета. Выяснять это будут специалисты.