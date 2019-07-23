2019-07-23T14:07:12+03:00
Общество

«Верни мне детей!»: в Сургуте отец спрятал от экс-супруги дочь и двух сыновей

Где они находятся, женщина не знает уже полтора месяца
Алексей КОСЕНЧУК
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«Верни мне детей!»: в Сургуте отец спрятал от экс-супруги дочь и двух сыновей«Верни мне детей!»: в Сургуте отец спрятал от экс-супруги дочь и двух сыновей
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Громкий бракоразводный процесс югорчан Нины и Рустама Давлетбаевых вышел за пределы семьи и докатился до СМИ и социальных сетей. Женщина утверждает, что её экс-супруг и бывшая тёща насильно удерживают у себя троих детей – десятилетнюю Камиллу, восьмилетнего Артура и четырёхлетнего Роберта. В конце мая мужчина забрал ребятишек в отпуск, и с тех пор об их местонахождении ничего не известно. Но так ли это на самом деле?

«ДЕТЕЙ НЕ ВЕРНУ»

Нина рассказывает, что 31 мая Рустам написал расписку – мол, 17 июня ребятишки снова будут с тобой. Отпуск закончился, да и месяц уже на исходе, а детей как не было – так и нет.

- Рустам скрыл их местонахождение и сменил им сим-карты, чтобы я не смогла им дозвониться и просто узнать, как идут дела, - рассказывает убитая горем мать. - Суд определил, что до окончательного решения суда по бракоразводному процессу дети должны проживать с мамой, но это определение он не исполняет. К нему приезжали и приставы, и опека, и полиция, а он всё прячет детей. Пока Рустам работает, делом «рулит» его мама. Бабушка находится с детьми и отказывается говорить, где они.

Старшая дочь Камилла

Старшая дочь Камилла

Бракоразводный процесс семейной пары ведётся в городе Новочеркасск Ростовской области, т.к. югорчане после проживания в Сургуте временно переселились туда. Четвёртого июля суд вынес определение: дети должны проживать с Ниной. Сначала Рустам ходатайствовал о переносе дела в Сургут (но ему отказали), затем подал ходатайство о медико-судебной экспертизе, чтобы специалисты установили, с кем ребёнку будет комфортнее жить. Очередное заседание отложили до окончания экспертизы.

- В те редкие моменты, когда мне удавалось связаться с детьми, они были вялыми, грустными, малоразговорчивыми, даже заторможенными. Что с ними? Я очень переживаю за жизнь и здоровье детей, потому что бабушка и супруг ведут себя неадекватно: угрожают мне родственникам и друзьям. Приставам супруг так и говорит: «детей не верну», - рассказала Нина корреспонденту «Комсомольской правды – Югра». – Когда я дозваниваюсь к детям, то слышно, что им говорит бабушка, настраивают их против меня.

Восьмилетний Артур

Восьмилетний Артур

Слова женщины подтверждает и её знакомая, Василиса Петрова. По её словам, Нина не увозила детей в Ростов – они уезжали вместе с Рустамом.

- Там, в доме, в котором их временно приютили, Рустам снова стал дебоширить (пить, драться, - прим. ред.). Нина решила развестись, но пыталась сохранить мирные отношения ради детей, ограничивать общение с отцом не собиралась, - рассказывает девушка. – Рустам уговорил её отпустить детей с ним в отпуск, дал расписку, обещал, клялся. В итоге забрал документы из школы, незаконно выписал и спрятал. На детей сейчас оказывается серьезное психологическое давление.

Четырёхлетний Роберт

Четырёхлетний Роберт

НИКТО НИКОГО НЕ УДЕРЖИВАЕТ

После того, как семья вынесла грязное бельё на всеобщее обозрение и устроила шоу похлеще Малахова, бабушка ребятишек тоже решила выйти на связь и рассказать свою правду. Бабушка Халифа Давлетбаева опровергла версию Нины о «похищении» детей и рассказала, что все её «крики» в социальных сетях – ложь и провокация.

- Все бумаги, которые Нина привезла из Новочеркасска, уже отменены как незаконные, - рассказывает Халифа. – Её детей никто не удерживает, о чем свидетельствует два заключения опеки и заключение отказной полиции. Если Нина такая хорошая мать, что же дети за год три школы поменяли и опустились на двойки? В течение девяти месяцев жила с детьми в сарае у своих родственников, о чем есть акты опек Ростовской области. Скоро назначат дату экспертизы в Сургуте, и все увидим. А Нина всё это затеяла, чтобы её сорвать и вывезти детей на Украину. Я 12 лет с ней под одной крышей прожила, глотку грызла за неё и думала, что хорошо знаю Нину. С сыном шла на конфликты в её защиту. А когда раскусила её и один раз поругала, то получила удар в спину.

По словам Халифы, она просила невестку и сына развестись спокойно и без истерик, хотя бы ради детей. Однако Нина заявила Рустаму, что не собирается посвящать себя детям: «Дети вырастут и уйдут – а я оставаться одна не хочу». Да и сам развод начался по совету церковного психолога. (По словам Халифы, это психологи при православной церкви для людей, оказавшихся в трудной ситуации. Отметим, официально Русская православная церковь выступает против разводов - прим. ред.)

В распоряжении "КП" появилась переписка Халифы в социальных сетях с Ниной Фото: скриншот сайта

В распоряжении "КП" появилась переписка Халифы в социальных сетях с НинойФото: скриншот сайта

- В один прекрасный день церковный психолог ей сказал, что она живёт во грехах и велел ей развестись. Теперь дети не хотят возвращаться к матери-сектантке. - поведала бабушка.

Между тем, сама Нина не опровергает информацию о том, что была у психолога. Однако отмечает, что решение развестись она приняла совсем не по его совету: церковь и психолог против разводов.

«ДЕТИ БУДУТ ЖИТЬ С НЕЙ»

Главный герой этой «Санта-Барбары» Рустам Давлетбаев отмечает: пока за детьми охотятся пристава, в Сургут они не вернутся.

– Сейчас они отдыхают на море с бабушкой, - рассказывает Рустам. – Определение Нины отменено, и, когда получу на руки бумаги, отнесу их приставам. Тогда дети и приедут в Сургут. Не я охоту на детей объявил – я их, наоборот, оградил от всей этой канители с приставами. Отправил их отдыхать, что бы они не видели, как сходит с ума их мать. Нине хорошо промыли мозги церковные психологи. Она сама призналась, что ходит к ним, и после этого она подала на развод. Я работал в Ростове-на-Дону и зарабатывал по 70-80 тысяч рублей, а это хороший доход для города. А Нина от скуки начала по церковным психологам ходить вместе со своей мамой, а потом начала промывать мозги детям. Поэтому я их и забрал туда, где они всегда были счастливы. Раз она вернулась в Сургут, у неё есть возможность жить с детьми. Пусть работает, снимает хату, я помогу. Дети будут жить с ней, но что бы я спокойно мог заниматься ими, забирать со школы, гулять, ходить на их утренники. Содержание детей, сада и школы я возьму на себя.

ОФИЦИАЛЬНО

Как бы то ни было, Рустаму всё-таки придётся отвечать по закону. Как отметила судебный пристав отдела судебных приставов по Сургуту Инна Пускальн, в настоящее время принято решение о заведении розыскного дела в отношении троих детей Нины.

- Должника нашли, по факту опросили, но он целенаправленно скрывает местонахождение детей. Мы уточнили, что в данный момент дети находятся, возможно, с его матерью, то есть с бабушкой. Но и её местонахождение должник скрывает, - отметила она.

Исполнительный лист

Исполнительный лист

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» рассказали, что заведено сразу три розыскных дела по каждому ребёнку. Опрошены мама, папа и бабушка, которые сейчас находятся в Сургуте, знакомые и родственники.

- Однако дети по-прежнему находятся в неизвестном месте. Приставы даже проверяли предполагаемые места, где могут находиться дети – и в Сургуте, и за городом. Пока результата нет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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