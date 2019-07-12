Главный гомосексуалист России хочет превратить югорский Когалым в гей-столицу

Известный своими «радужными» взглядами, защитник сексуальных меньшинств Николай Алексеев приехал в Югру с важной «миссией». Лидер ЛГБТ-сообщества собирается провести в городе Когалыме парочку провокационных пикетов, которые запомнятся горожанам надолго. На одном он планирует провозгласить город гей-столицей и центром гей-туризма (чтобы туда съезжались представители нетрадиционной ориентации со всего мира), на другом – инициировать возвращение мэра Москвы Сергея Собянина на должность главы администрации, которую тот возглавлял почти 30 лет назад. «Вишенкой на торте» по мнению активиста, станет масштабное ЛГБТ-шествие.

Зачем все эти телодвижения, Алексеев отобразил в документах, которые направил главе Когалыма Николаю Пальчикову. По его мнению, в этом городе необходимо принять меры по созданию туристической инфраструктуры, «направленной на привлечение российских и иностранных гомосексуальных туристов», и превращение города в российскую гей-столицу».

- Мы хотим привлечь внимание общества и власти к проблемам в области соблюдения прав геев и гендерных меньшинств, к существующей дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, гомофобии и трансфобии, фашизму и ксенофобии, - говорится в обращении к мэру.

Уведомление главе КогалымаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но одним Когалымом сыт не будешь, поэтому Алексеев подал уведомления о проведении шествий гей-парадов и ЛГБТ-пикетов подал и в мэрию других городов округа – Сургута, Белого Яра, Нефтеюганска, Пойковского и Пыть-Яха. По словам гей-активиста, эти города стали 365-м, 366-м, 367-м, 368-м и 369-м городами России в 81 из 85 субъектов РФ, где предприняты попытки согласования публичных акций ЛГБТ.

Между тем, в Сургуте от гей-парада уже открестились. По мнению администрации, они нарушают запреты, предусмотренные сразу тремя правовыми актами: ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

Николай в администрации КогалымаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что скажут в администрации Когалыма – скоро узнаем, однако жители уже начали «готовиться». По словам пользователей соцсетей, для возможного пикета и парада «стоит запастись вилами и лопатами», либо нужно просто перенести событие на вечер 2 августа.

В соцсетях тут же посыпались мемы. Фото: Анонимный Когалым

КСТАТИ

Сам Алексеев не скрывает, что на всей своей правозащитной деятельности он зарабатывает. Деньги, конечно, не самые большие, но что есть – то есть. Если есть запрет на проведение митингов – активист сразу бежит в суд по правам человека.

- Лично я за 14 лет своей правозащитной ЛГБТ-работы «заработал» через международные судебные инстанции 12 тысяч евро, что в пересчете на месяцы составляет 71 евро 42 цента в месяц или по сегодняшнему курсу 5,236 рублей 69 копеек. Это то, что на сегодняшний день мне лично реально было выплачено российским государством по решениям ЕСПЧ, - написал он на своей страничке в соцсети.

Тратит на покатушки по городам – ещё больше. Кампания за «свободу собраний для ЛГБТ-людей в России», которую «Алексеев и Ко» ведут в 81 из 85 субъектов РФ, обошлась в сумму около 60 тыс. евро (4,4 миллиона рублей).