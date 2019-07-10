Сектанты из «Домой в СССР» взяли в заложники жителя Югры

«Уникальной» услугой по получению «справки гражданина СССР» решил воспользоваться житель Нижневартовска Алевтин Авдеев. Мужчина пришёл в радикальную общественную организацию «Домой в СССР», чтобы побольше узнать о самом движении, и потребовал предоставить ему этот документ. Мол, хочу снова стать гражданином Советского Союза и не признаю современное государственное устройство России. Вот только его «хотелкам» не суждено было сбыться.

Алевтин узнал: для того, чтобы снова стать «советским человеком», за бумажку нужно заплатить 300 рублей. Платить деньги мужчина отказался, начал доказывать неправоту активистов, спорить с ними, в результате чего оказался запертым на целый час в кабинете. Знакомые, с которым Алевтин пришёл за документом, вызвали полицию.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» подтвердили информацию о том, что мужчина подал заявление.

- Гражданин пришёл вчера в дежурную часть и написал заявление о том, что сотрудники организации незаконно удерживали его в здании. Заявление зарегистрировано, сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

Что конкретно произошло в организации – будет известно по окончании проверки.

«Домой в СССР» — радикальное движение, которое действует не только на территории ХМАО-Югры. Члены этой «секты» не признают государственный строй Россит и желают снова вернуться в коммунистический строй. Все участники проекта «объединены идеей участия в развитии и улучшении окружающего нас Мира».