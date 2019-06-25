Шестеро детей из Сургута отравились в вагоне-ресторане поезда «Анапа – Екатеринбург»

Шестеро детей из сургутской спортивной школы отравились в вагоне-ресторане поезда, следовавшего по маршруту «Анапа-Екатеринбург». Спустя какое-то время после ужина, спортсмены почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления.

По предварительным данным, 60 детей и 5 сопровождающих взрослых из спортшколы ХМАО ехали из Анапы до Екатеринбурга. Там они должны были пересесть на другой поезд, «Волгоград – Нижневартовск», и доехать до Сургута. Однако в Челябинске и Екатеринбурге шестерым ребятишкам пришлось обратиться за медицинской помощью. Одного из них пришлось снять с поезда в Екатеринбурге и госпитализировать в детскую городскую больницу №9 с диагнозом «острая кишечная инфекция».

К счастью, остальным госпитализация не потребовалась, но медицинские работники РЖД сопровождали их до конца поездки. Уже в Сургуте, по результатам повторного осмотра, госпитализировали ещё одного ребёнка. Состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, их отпустили домой. Отметим, что ЧП произошло 22 июня.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инны Кудрявцевой, специалисты полностью обследовали вагон.

- Наши коллеги на железнодорожном транспорте незамедлительно отреагировали. Проверили всевозможные факторы передачи: вода, продукты, предметы обихода и условия перевозки детей, - приводит её слова окружной телеканал «Югра».

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СК России «Комсомольской правде – Югра» сообщили, что следователи осмотрели место происшествия, опросили тренерский состав, который сопровождал несовершеннолетних, и медицинский персонал. Вся документация относительно поездки несовершеннолетних также запрошено. Сейчас вместе с Управлением Роспотребнадзора устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.