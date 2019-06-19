2019-06-19T11:48:38+03:00
Общество

В Мегионе затопило отделение скорой помощи

Для медиков уже ищут новое помещение
Лидия Шумкова
Поделиться:
Скорая Мегиона пока располагается в старом жилом доме. Фото: панорама Google MapsСкорая Мегиона пока располагается в старом жилом доме. Фото: панорама Google Maps
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, на котором в здании скорой медицинской помощи Мегиона с потолка ручьем бежит вода. Как выяснила «Комсомолка», инцидент с подтоплением произошел по улице Таежной, 3, где находится Отделение скорой медицинской помощи Мегионской городской больницы №1.

Здание скорой помощи Мегиона располагается на первом этаже двухэтажного жилого дома 1972 года постройки, на верхних этажах которого находятся жилые квартиры. Дом частично расселен. В одной из квартир сверху прорвало трубу, потому и затопило одно из помещений скорой. Однако работе отделения это не помешало.

В департаменте здравоохранения факт подтопления подтвердили, а также рассказали о предпринимаемых мерах.

- Данная ситуация на контроле в окружном департаменте здравоохранения. В настоящее время Депздравом Югры совместно с администрацией Мегиона подбирается помещение для последующего выкупа для Станции скорой медицинской помощи, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

С потолка в одном из помещений отделения скорой помощи Мегиона ручьем лилась вода.Видео из группы "Типичный Мегион [ТМ]" в ВК! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Новости 24
Житель Ханты-Мансийска лишился 40 тысяч рублей, поговорив по телефону
Погода в Югре 20 июня: температура воздуха поднимется до +20 градусов
Аферисты украли у пенсионерки из Советского деньги со счета
Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья
Мошенница из Нижневартовска полгода получала соцвыплаты за двоих
Жители Нижневартовска голосованием выбрали места для мангальных площадок
В Югорске задержали агронома-любителя с конопляным садиком в бане
Сургутяне убедили «Северный похоронный дом» перепрофилироваться на позитив
Югра присоединится к всероссийской акции «Горсть памяти»
В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали четырехлетний мальчик и девушка
За неделю с укусами клещей в медучреждения обратились почти 600 югорчан
В Югре этим летом откроют 15 пляжей
В сургутском ТРЦ, где находилось более 200 человек, произошло возгорание
Миниатюрный Ханты-Мансийский музей геологии, нефти и газа появится в Москве
В Мегионе задержали молодого угонщика автомобиля в невменяемом состоянии
В Ханты-Мансийске открылся новый асфальтобетонный завод
Нерадивой матери из Советского района грозит срок за кражу денег у собутыльницы
Погода в Югре 19 июня: ожидается незначительное похолодание
В Нижневартовске выясняют причину пожара в многоэтажке
70 проектов югорчан получат многомиллионную поддержку губернатора
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
В Нефтеюганске развернется уникальный палаточный лагерь для подростков
В Пыть-Яхе сделку полицейского-взяточника и нарушителя признали ничтожной
Урайцы зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Югре сотрудницу рекламного агентства обвинили в мошенничестве