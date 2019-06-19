В Мегионе затопило отделение скорой помощи

В соцсетях появилось видео, на котором в здании скорой медицинской помощи Мегиона с потолка ручьем бежит вода. Как выяснила «Комсомолка», инцидент с подтоплением произошел по улице Таежной, 3, где находится Отделение скорой медицинской помощи Мегионской городской больницы №1.

Здание скорой помощи Мегиона располагается на первом этаже двухэтажного жилого дома 1972 года постройки, на верхних этажах которого находятся жилые квартиры. Дом частично расселен. В одной из квартир сверху прорвало трубу, потому и затопило одно из помещений скорой. Однако работе отделения это не помешало.

В департаменте здравоохранения факт подтопления подтвердили, а также рассказали о предпринимаемых мерах.

- Данная ситуация на контроле в окружном департаменте здравоохранения. В настоящее время Депздравом Югры совместно с администрацией Мегиона подбирается помещение для последующего выкупа для Станции скорой медицинской помощи, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.