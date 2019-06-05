2019-06-05T11:14:11+03:00
Политика

Эксперты и жители Югры оценили кандидатов на пост директора окружного департамента культуры

Общественность и жители округа сделали свой выбор, но окончательное решение – за губернатором
Лидия Шумкова
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В правительстве Югры продолжают формировать сильную команду управленцев. Фото с сайта admhmao.ruВ правительстве Югры продолжают формировать сильную команду управленцев. Фото с сайта admhmao.ru
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Губернатор Югры продолжает формировать профессиональную управленческую команду региона. Сейчас идет отбор кандидатур на пост директора окружного департамента культуры. Выбрать предстоит из 12 претендентов. Причем важным условием отбора стало участие в процессе профессионального, экспертного сообщества и жителей региона. Их мнение может повлиять на решение, которое примет глава региона.

ЭКЗАМЕН НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ

Кандидаты на руководящую должность не только должны были подготовить управленческие кейсы, но и пройти общественную и экспертную оценки, поучаствовать в теледебатах. Для начала претенденты на руководящий пост представили свои программы 31 мая на отраслевой конференции, где эксперты и общественники дали оценку их профессиональному видению развития сферы культуры.

В обсуждении, которое стало для кандидатов своеобразным экзаменом, принимали участие 110 представителей профессионального сообщества из 22 муниципальных образований Югры. По словам заместителя председателя общественной палаты автономного округа Якова Черняка, по итогам конференции лидерами стали трое. Так, 60 голосов эксперты отдали Роману Завьялову, которые в настоящее время является начальником управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Еще 12 голосов ушли к Ирине Кибкало, первому заместителю директора департамента культуры Югры, и 10 голосов Алексею Двизову, генеральному директору «Тюменского издательского дома».

Претенденты проходят несколько этапов отбора, прежде чем губернатор примет решение. Фото с сайта admhmao.ru

Претенденты проходят несколько этапов отбора, прежде чем губернатор примет решение. Фото с сайта admhmao.ru

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ – ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

Уже на следующий день после конференции кандидатов на пост руководителя окружного ведомства ждало следующее испытание – теледебаты. Они прошли в эфире ОТРК «Югра» и транслировались в группе правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».

В течение полутора часов участники представляли свои программы развития культуры автономного округа. Так, лидер по итогам отраслевой конференции Роман Завьялов в своей программе обозначил несколько актуальных направлений, которым должна следовать отрасль, чтобы быть эффективной. Среди них усиление отраслевого взаимодействия, упор на кадровое обеспечение, устранение географического неравенства в доступе жителей к культурным благам, модернизация материально-технической базы и другие. Он также высказал конкретные идеи по развитию культурных направлений.

Тем временем, другой кандидат Ирина Арканова проанализировала состояние сферы культуры в Югре и отметила, что ей требуется актуализация нормативно-правовой базы а также перезагрузка базовых ориентиров профессионального сообщества через запросы людей, формирование принципиального нового подхода ко всем направлениям деятельности в сфере культуры, внедрение инновационных и современных способов управления. Оценил текущее состояние сферы деятельности и Константин Чернышев. Сделав выводы, он в качестве основных задач развития культуры определил развитие единого культурного пространства, развитие негосударственного сектора в сфере культуры, сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного потенциала Югры. А Ирина Кибкало отметила. Что управление всеми процессами в отрасли должно носить опережающий характер, но при всей оперативности решения должны приниматься с учетом региональных особенностей, специфики и верно расставленных приоритетов.

Далее кандидатам предстояло выполнить еще одно задание, позволяющее раскрыть их управленческий потенциал. Но какое именно задание, кандидаты выбирали самостоятельно. В режиме реального времени претендентам на пост руководителя одного из ключевых департаментов социального блока было предложено либо ответить на вопросы, поступившие в социальных сетях, либо отреагировать на реальные обращения югорчан, поступившие на прямую линию губернатора автономного округа, либо прокомментировать вопросы оппонентов. Кроме того, они могли выбрать в качестве задания кейс, разработанный Региональным институтом управления, или же видеовопросы от представителей культурной сферы, успешных творческих югорчан. В их числе – актер Егор Морозов, урбанист Сергей Зверьков, организатор танцевальных проектов Дмитрий Мухин.

Кандидаты на должность приняли участие в теледебатах. Фото: скриншот трансляции в группе "Правительство Югры" в ВК

Кандидаты на должность приняли участие в теледебатах. Фото: скриншот трансляции в группе "Правительство Югры" в ВК

Кандидаты с честью выдержали испытание, однако это было не все. Их выступления оценивались жителями округа. В течение суток - с 16:00 1 июня до 16:00 2 июня – югорчане голосовали за полюбившегося претендента через федеральную многоканальную телефонную линию. На нее поступило 6705 звонков. По результаты зрительского голосования в тройку лидеров вошли Роман Завьялов (1174 голоса), Константин Чернышев (997 голосов) и Инна Арканова (912 голосов).

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Имя нового руководителя культурного ведомства станет известно в середине июня. После всех этих процедур, кандидатов еще ждет комиссия по вопросам государственной службы при губернаторе Югры. По словам директора окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Ирины Астапенко, это коллегиальный орган, что гарантирует независимость и открытость оценок.

- Комиссия выберет лучших из лучших. Не более трех кандидатов будут представлены губернатору для проведения завершающего этапа – встречи-собеседования. По его результатам будет принято решение об окончательной кандидатуре на должность директора департамента культуры автономного округа, - подчеркнула Ирина Астапенко и добавила, что только Югра обладает таким уникальным опытом отбора кандидатов на должности руководителей органов власти.

К слову, такая практика проведения общественного отбора руководителей реализуется с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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