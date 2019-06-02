Ничего святого: в Югре подросток сжёг памятные венки у Вечного огня

Очередной акт вандализма произошёл минувшей ночью в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Малолетний подросток сжёг венки рядом с памятником «Воину-освободителю». Сообщения о происшествии с фотографиями появились сегодня утром в местных пабликах и вызвали большой общественный резонанс. По информации очевидцев, на место происшествия даже пришлось вызывать пожарных.

Как отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, виновным в происшествии стал юный житель Нефтеюганска, которому нет и 14-ти лет. К ответственности подростка привлекать не будут, но поставят на учёт в органы внутренних дел. Сам же парень не смог найти объяснений своему поступку, однако нести наказание всё равно придётся. Правда, родителям.

Сожжённые венки. Фото: соцсети

Напомним, это не первый случай, когда памятник «Воину-освободителю» в Нефтеюганске подвергается атаке вандалов. В конце апреля этого года пьяный 22-летний житель Саратовской области сжёг поминальный венок в урне Вечного огня, после чего скрылся с места происшествия. Деяния вандала попали на камеры видеонаблюдения, посему полиции удалось его оперативно разыскать. По словам мужчины, возвращаясь домой после бурного застолья, он решил погреться у Вечного огня, но «пламя оказалось не мощным». Тогда ему пришла идея разжечь его сильнее с помощью венка, возложенного к памятнику. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».