Самолеты, квартиры, газопровод: депутат думы Сургута оказался богаче губернатора Югры

«Куртки замшевых - три, магнитола импортная» - приходит на ум фраза из всеми любимой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», когда читаешь декларацию о доходах самого богатого народного избранника из Сургута. Ежегодная отчётность повергла в шок даже далеко не бедных жителей Югры.

«Добро» пересчитано

Информация о доходах депутата Евгения Барсова разлетелась по всей стране после того, как дума Сургута обнародовала отчет о доходах депутатов за минувший год. Выяснилось, что самым богатым оказался народный избранник от ЛДПР, бизнесмен Евгений Вячеславович Барсов.

В активе думца находятся десять самолетов, 29 квартир, газопровод и автопарк из двух автомобилей: грузовика «Mitsubishi L200», гусеничного экскаватора «Hitachi EX-200» и двух легковых автомобилей «Мерседес Benz».

Согласно декларации, размещённой на официальном сайте думы Сургута за 2018 год, Евгений Барсов заработал 33,5 миллиона рублей. Помимо вышеперечисленных авиа и автопарков с квартирами, он указал девять земельных участков, самый маленьких из которых составляет 1320 квадратных метров. Кроме того, народный избранник владеет жилым домом площадью 150,3 квадратных метров.

Евгений Барсов. Фото с сайта dumasurgut.ru

Лётчик или коллекционер?

Откуда у либер-демократа столько самолётов и главное – зачем, интересуются югорчане. Как оказалось, у Евгения Барсова под Сургутом есть свой личный авиадром. Там обучается пилотажная группа под названием «Барс». Барсовцы на крупных мероприятиях показывают мастерство виражей, а также участвуют в акциях. Так, к примеру, 9 мая 2018 году пилоты пролетели с баннером в честь «Бессмертного полка».

На аэродроме «живут» самолеты «DC-3», «Як-18Т» два штуки, «Як-12М», «Як-52» и «Як-52В», «АН-2Б», «Су-31» и «Су-39», сам Евгений Барсов — президент Федерации самолетного спорта ХМАО-Югры.

Заработал больше губернатора

Наталья Комарова – губернатор Ханты-Мансийского автономного округа за 2018 год заработала вместе с пенсией чуть больше трёх миллионов ста тысяч рублей. В ее активе квартира на 186 «квадратов», дом около 500 квадратных метров и машиноместо. Автомобиля у главы региона нет.

Второй по уровню доходов в думе Сургута вице-спикер думы Артем Кириленко. Но его доход вдвое меньше, чем задекларировал Барсов — 17,2 млн руб. Из них порядка 4,3 млн — это зарплата, остальное — доходы от вкладов в банках и ценных бумаг.

СПРАВКА КП

Евгений Барсов депутат думы города Сургут от партии ЛДПР, в которую вступил в 2018 году. В 2017 году он вышел из "Единой России" "из-за несогласия с политикой партии". Имеет общественные заслуги и награды: Заслуженный строитель ХМАО, Отличник военного строительства, Почётный знак «Лидер Российской экономики», диплом Центра Стратегических программ при Правительстве РФ, Научную степень «Кандидат экономических наук».