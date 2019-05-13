В Югре обнаружили депутатов с поддельными дипломами

Два местных депутата, которые работали управленцами в югорском городе Пыть-Яхе, получили свои должности обманным путем. Они предоставили при назначении фальшивые дипломы о высшем образовании. Этот факт обнаружили городские прокуроры, которые проводили проверку исполнения федерального законодательства.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Пыть-Яха обнародовала информацию о том, что поддельные дипломы были предоставлены при назначении на должность директора МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние» и заместителя директора по развитию производства МУП «Управление городского хозяйства г.Пыть-Яха».

Как выяснилось, тот депутат, что работал директором, в личное дело предоставил диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности «государственное и муниципальное управление». И хотя он действительно обучался по этой специальности, чтобы пройти сокращенную образовательную программу, он использовал поддельный диплом одного из Пермских университетов. Как выяснилось, там ему его никогда не выдавали.

Другой парламентарий совершил тот же обман. Чтобы отучиться в Тюмени побыстрее, он использовал два подложных документа 2002 и 2010 годов.

После того, как прокурор внес представления на имя главы Пыть-Яха и директора муниципального учреждения, оба чиновника-депутата были уволены с должностей.

А ГЕРОИ КТО?

По данным официального сайта администрации Пыть-Яха, где пока еще не успели внести изменений, соответствующие должности занимают Марсел Тимганов и Дмитрий Авдеенко.

Марсел Тимганов 1962 года рождения родом из пермской деревни Танып. Он подделал диплом Пермского государственного технического университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых скважин» и в итоге сокращенно отучился в Тюменском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

А в биографии Авдеенко, который родился в 1969 году в Стерлитамаке, указаны дипломы Тюменского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление» и Тюменского архитектурно-строительного университета по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Оба мужчины избирались в местную думу три последних созыва. А Марсел Тимганов к тому же не раз награждался почетными грамотами главы города, губернатора Югры и даже имеет звание «Почетный нефтяник РФ» и «Ветеран труда РФ».