В нефтеюганском аквапарке посетителям, обнаружившим фекалии в воде, предложили прийти еще раз

Замять неприятную историю перед жителями Нефтеюганска пытаются в аквапарке спорткомплекса «Жемчужина Югры». Вечером 21 апреля посетители обнаружили в бассейне фекалии. Сообщив об этом сотрудникам спорткомплекса, гости услышали грубую брань. По словам очевидцев, работники отказались убирать нечистоты, а работа бассейна продолжилась.

Горожане в социальных сетях дали огласку инцидента, после чего руководство комплекса поспешило разрешить конфликт и компенсировать горожанам испорченный отдых. Всем, кто был в этот вечер в аквапарке, предлагают по сохранившимся чекам бесплатно посетить его в ближайшее воскресенье.

«Выражаем благодарность посетителям, которые обнаружили причину конфликта и сообщили об этом сотрудникам учреждения, а посетителям, которые были вынуждены услышать некорректное замечание инструктора, приносим свои извинения. Все меры административного взыскания в отношении сотрудника, нарушившего профессиональную этику, были приняты», официально сообщили в администрации «Жемчужины Югры».

В спорткомплексе также подчеркнули, что автоматизированный контроль воды ведется постоянно. Время работы фильтровальной установки 24 часа в сутки. Есть также механическая очистка воды многослойными фильтрами и кварцевым фильтром, дезинфекция и обеззараживание ультрафиолетом. Каждые три часа лаборант проводит забор проб и проверяет воду на соответствие санитарным нормам.

Кроме того, еженедельно на соответствие санитарным нормам воду исследуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Югры.

Чтобы подобного не случилось горожанам порекомендовали соблюдать Правила посещения аквапарка, которые есть на сайте, в отделе реализации и на стойке администраторов развлекательного заведения.