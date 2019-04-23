2019-04-23T13:49:39+03:00
Общество

В нефтеюганском аквапарке посетителям, обнаружившим фекалии в воде, предложили прийти еще раз

Горожан поблагодарили за бдительность и пригласили отдохнуть бесплатно
Марина АНТОНОВА
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В аквапарке Нефтеюганска посетители нашли в воде фекалии. Фото Центра физической культуры и спорта "Жемчужина Югры"В аквапарке Нефтеюганска посетители нашли в воде фекалии. Фото Центра физической культуры и спорта "Жемчужина Югры"
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Замять неприятную историю перед жителями Нефтеюганска пытаются в аквапарке спорткомплекса «Жемчужина Югры». Вечером 21 апреля посетители обнаружили в бассейне фекалии. Сообщив об этом сотрудникам спорткомплекса, гости услышали грубую брань. По словам очевидцев, работники отказались убирать нечистоты, а работа бассейна продолжилась.

Горожане в социальных сетях дали огласку инцидента, после чего руководство комплекса поспешило разрешить конфликт и компенсировать горожанам испорченный отдых. Всем, кто был в этот вечер в аквапарке, предлагают по сохранившимся чекам бесплатно посетить его в ближайшее воскресенье.

«Выражаем благодарность посетителям, которые обнаружили причину конфликта и сообщили об этом сотрудникам учреждения, а посетителям, которые были вынуждены услышать некорректное замечание инструктора, приносим свои извинения. Все меры административного взыскания в отношении сотрудника, нарушившего профессиональную этику, были приняты», официально сообщили в администрации «Жемчужины Югры».

В спорткомплексе также подчеркнули, что автоматизированный контроль воды ведется постоянно. Время работы фильтровальной установки 24 часа в сутки. Есть также механическая очистка воды многослойными фильтрами и кварцевым фильтром, дезинфекция и обеззараживание ультрафиолетом. Каждые три часа лаборант проводит забор проб и проверяет воду на соответствие санитарным нормам.

Кроме того, еженедельно на соответствие санитарным нормам воду исследуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Югры.

Чтобы подобного не случилось горожанам порекомендовали соблюдать Правила посещения аквапарка, которые есть на сайте, в отделе реализации и на стойке администраторов развлекательного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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