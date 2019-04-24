Выпускникам югорских школ дали советы, как готовиться к ЕГЭ

Всероссийская акция «100 баллов для победы» стартовала в Югре. Первое мероприятие состоялось 23 апреля в школе №7 г. Ханты-Мансийска. С 11-классниками встретились директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин, студенты вузов, показавшие высокие результаты на экзамене, психолог. Они рассказали ребятам какие «лайфхаки» можно использовать при подготовке к экзаменам, как успокоить себя в аудитории и сосредоточиться на заданиях.

- Таких переходных этапов и экзаменов будет много. Вы должны понимать, что ЕГЭ - это серьезное мероприятие, к которому нужно серьезно готовиться и замечательно, если у вас получится сдать на «отлично» или вообще на 100 баллов. Но если что-то не получится, есть возможность пересдать в дополнительные сроки, в резервные дни, на следующий год, напутствовал выпускников Алексей Дренин.

Студенты рассказали старшеклассникам о том, как они сдавали ЕГЭ. Они рассказал выпускникам о том, какие «лайфхаки» помогают при подготовке и какие использовать категорически нельзя.

- Не пытайтесь пронести телефон – последствия будут хуже. Шпаргалки пишите, это помогает запомнить, но с собой их лучше не брать. В интернете можно найти различные вебинары. Например, на одной из площадок за семь дней до экзамена можно повторить весь курс с 7 по 11 класс. Занятия каждый день по пять часов, - советовали бывшие выпускники.

Психолог Наталья Уфимцева дала ребятам несколько советов: заниматься за чистым столом в комнате, где есть предметы желтых и фиолетовых цветов – они настраивают на умственную работу. Пить больше минеральной воды, хорошо питаться, не бояться есть сладкое – в такой период оно даже полезно, делать перерывы. А перед самим экзаменом ни в коем случае не принимать успокаивающие медикаменты, так как реакция организма может быть непредсказуемой.

В 2019 году в основной период сдачи ЕГЭ с 27 мая по 1 июля экзамены будут сдавать почти 10 тысяч выпускников школ автономного округа.