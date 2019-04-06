Югорский лыжный марафон UGRASKI выиграли хантымансиец и шведка

Победой хантымансийца Евгения Дементьева и шведки Марии Грэфнингс завершился VII Югорский лыжный марафон UGRASKI. Его лидерство удалось установить только с помощью фотофиниша. Он оторвался от конкурентов лишь на полсекунды. С итоговым временем 1:53:06.1 пробежали дистанцию шесть спортсменов. Серебро завоевал Рауль Шакирзянов, а Александр Легков замкнул тройку лидеров.

У женщин победу праздновала лидер общего зачета Worldloppet FIS CUP Мария Грэфнингс из Швеции. На 4 минуты и 27 секунд отстала от нее серебряный призер француженка Анук Фавре Пикон. Третий результат показала Клара Моравцова из Чехии.

Напомним, что призовой фонд марафона составил более 1,8 млн рублей. Победители получили 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест – 300 и 100 тысяч рублей соответственно. Призы также распределены среди на каждой дистанции в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин.

- Я принимал во всех семи лыжных марафонах в Ханты-Мансийске и у меня была цель – выиграть этот марафон, - прокомментировал свое выступление Евгений Дементьев. Спортсмен отметил, что пока не решил, на что потратит призовые деньги. Но уверяет, что лишними они не будут.

В марафоне, который закрыл зимний сезон, участвовало рекордное количество спорстсменов, передает "Югра МегаСпорт". На старт вышло около двух с половиной тысяч лыжников. В 2019 году престижная мировая марафонская серия Worldloppet FIS CUP вновь вернулась в Ханты-Мансийск, собрав сильнейших дистанционщиков из 10 стран мира: России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Польши, Норвегии, Чехии, Франции, Швеции и Швейцарии.