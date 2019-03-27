В ХМАО мальчик остался жив после того, как грейдер засыпал его снегом

Шок, боль и страх пришлось пережить маленькому жителю Югры, когда огромный бульдозер толкнул на него тяжёлый и твёрдый мартовский снег. Инцидент произошёл сегодня, 27 марта, в Когалыме. Мальчик находится в больнице.

Как это случилось

Середина марта выдалась рекордно снежной в Югре. Во многих городах округа всего за один день выпала 2,5 месячная норма осадков. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия стихии. Так, только за последние сутки из дворов небольшого городка Когалым, где произошёл инцидент, было вывезено 1262 кубометра снега.

Горы снега уже подтаяли и превратились в плотные серые кучи, под которыми при плюсовой температуре образовалась вода. Именно такой снег накрыл восьмилетнего мальчишку во дворе дома по улице Дружбы Народов в районе школы №2.

Водитель грейдера сгребал подтаявший снег и не заметил ребенка. В соцсетях появилось видео, на котором видны последствия наезда на школьника. На кадрах запечатлено, что ребёнок лежит на снегу, поднимает голову, а взрослые оказывают ему помощь. Вскоре приехала бригада «скорой», которая госпитализировала пострадавшего.

Не распускайте слухи

На место происшествия немедленно выехали правоохранительные органы и местная администрация.

- По факту произошедшего следователями СКР организована процессуальная проверка по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время проводится осмотр места происшествия, запланирован комплекс других проверочных мероприятий. По предварительной информации машинист грейдера не заметил находящегося вблизи спецтехники ребёнка, - сообщили корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» в пресс-службе следственного комитета следственного управления ХМАО-Югры.

Городские власти решили проинструктировать после ЧП детей в школах

В администрации города Когалым также проинформировали, что ребёнок жив и получает медицинскую помощь.

«Уважаемые жители города! Сегодня, 27 марта, во время снегоуборочных работ в районе школы №2 произошел несчастный случай с участием несовершеннолетнего.

Сообщаем, что ребенок жив, прооперирован, чувствует себя удовлетворительно. В настоящее время мальчик направлен для прохождения дальнейшего лечения в больницу Нижневартовска.

Убедительно просим отказаться от обсуждений и не допускать распространения недостоверной информации» - говорится в сообщении.

Отметим, что от обсуждений и распространения информации югорчане не отказались и вовсю комментируют случившееся в социальных сетях. Кто-то винит детей и их родителей, кто-то обвиняет водителя снегоуборочной техники.

- У него что-то с головой при рождении было, или залип в телефон. Как можно было не заметить, не услышать трактор? – вопрошает о мальчике югорчанка.

- В жилой зоне тяжёлая техника не должна работать без наблюдающих! Сколько несчастных случаев, а выводы не делают! – отвечает жительница Сургута.

- Я работаю в этой сфере и всегда мастер и дворник смотрим, но они все равно очень близко проходят или идут в наушниках, – парирует подписчица одного из пабликов.

Выводы не сделаны

Наезд коммунальной техники на людей в Югре происходит не впервые. Так, 19 марта в больнице скончалась 80-летняя жительницы Сургута после дорожно-транспортной аварии с участием снегоуборочного погрузчика на улице Бажова, 17 в Сургуте. Ещё раньше под колёсами мусоровоза погиб восьмилетний школьник. Водитель мусоровоза по решению Сургутского городского суда получил условный срок два года с лишением права управления транспортными средствами на срок два года.

Трагедия произошла утром шестого февраля этого года. Мусоровоз двигался в жилой зоне. Возле 18 школы на улице Энергетиков водитель грузовика не заметил переходившего внутридворовой проезд мальчика и сбил его. Ребёнок погиб на месте ДТП.

После трагедии власти Сургута приняли решение запретить работу крупногабаритной спецтехники во дворах с 7 до 9 утра. Однако после принятия такого решения всего через месяц вновь пострадал школьник.