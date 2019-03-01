В Югре задержали пособников ИГИЛ*, готовивших взрывы и покушения на полицейских

Подразделения по противодействию экстремизму МВД России и Управления ФСБ России по ХМАО-Югре пресекли деятельность террористов, которые разделяли идеологию международной террористической организации ИГИЛ* (деятельность запрещена в России, - прим.ред.) и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе.

Участники ячейки встречались в съёмных квартирах Сургута и Пыть-Яха, где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности на территории Югры, органы государственной власти, правопорядка и объекты жизнеобеспечения. Также террористы планировали взрывы в местах массового скопления людей. К счастью, осуществить задуманное им не удалось: полиция и ФСБ членов ячейки оперативно задержали.

1 и 15 февраля были задержаны двое из членов группировки. При личном досмотре у одного изъята граната РГД05 с запалом и «пояс смертника», которое было начинено взрывчаткой. Здесь же обнаружены и изъяты взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробка с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, спустя некоторое время был задержан ещё один из участников террористической группировки. При личном досмотре у него изъяли пистолет Макарова с патронами и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО – Югре, на которого, возможно, планировалось покушение.

Фигурантов заключили под стражу, проводятся следственные действия по установлению других участников и пособников террористической ячейки. Кроме того, стражи правопорядка выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Следователи возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Содействие террористической деятельности».

По информации местных СМИ, все трое были с Артуром Гаджиевым, который в августе 2017 года напал на людей с ножом в торговом центре «Север» и на улице города. При задержании полицейские его застрелили.

КСТАТИ

После поимки террористов в Югре состоялась рабочая встреча с руководителем группы проверки аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Николаем Лопаткиным. По его словам, в апреле 2019 года состоится заседание НАК, где рассмотрят вопрос деятельности муниципальных антитеррористических комиссий (АТК), расположенных на территории УФО. Главная цель приезда – контроль за организацией профилактической работы региональной антитеррористической комиссией ХМАО-Югры.