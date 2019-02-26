Повар из Сургута, открывший ресторан в тюрьме на Бали, ждет в гости земляков

История Романа Калашникова из Сургута хорошо знакома читателям «Комсомольской правды-Югры». За перипетиями жизни молодого повара из Югры мы следим два года. Многое изменилось за это время: Роман вместо смертной казни получил длительный срок в балийской тюрьме, открыл собственный ресторан, а совсем недавно радушно встретил земляков в Денпасаре, где отбывает наказание.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

В декабре 2016 года житель Сургута Роман Калашников проходил досмотр багажа в аэропорту Индонезии. Молодой человек прилетел в отпуск на Бали. Тогда житель Югры еще не знал, что родной Сургут вновь увидеть сможет не скоро. В ходе досмотра багажа у повара в тюбиках из-под зубной пасты нашли партию наркотиков - гашиш. Молодой сургутянин был взят под стражу.

Роман Калашников находится под арестом. Фото из группы: Colors of Goa/Краски Гоа

По словам индонезийских полицейских, Роман признался, что сам решился на провоз запрещенного багажа. Он рассказал, что вся партия предназначалась для личного употребления в новогодние праздники.

После предъявленного обвинения родные Романа начали сбор средств на адвоката. Ведь за подобное преступление в Индонезии грозит смертная казнь. Жизнь молодого человека несколько месяцев буквально висела на волоске. Но адвокатам удалось смягчить приговор – сургутянин получил 17 лет лишения свободы в балийской тюрьме.

РЕСТОРАН В ТЮРЬМЕ

Ожидание приговора в тюрьме - не повод бросить заниматься любимым делом. Так решил Роман Калашников, сидя за решёткой. И уже скоро о неунывающем парне из Сургута заговорила вся Россия.

Роман начал готовить на тюремной кухне блюда и продавать их заключённым. Меню повара из Сургута индонезийцам пришлось по вкусу местным.

- Я, совместно с Шеф Поваром из Германии Патриком, запустил свой проект "Breakfast&Lunch by SoulKitchen", - писал Роман на своей странице в социальной сети ВКонтакте. - Старт прошёл успешно. Неделю работали в пробном режиме. Ежедневно продаём по 15-20 порций вкусных и красивых блюд. Профит на двоих составляет 500-1000р в день. Работа очень интересная, хоть и занимает много времени. Налаживаем организацию рабочего процесса.

Роман Калашников выкладывал снимки своего стартапа. Фото с его страницы ВКонтакте

«В нашем меню на прошлой неделе было: французский омлет с карамелизованным луком, томатами, тостами, салатом из свежих овощей с домашнем майонезом собственного приготовления; Яичница глазунья с куриными сосисками, тостами, салатом с бальзамической заправкой; Сэндвич BLT (Бекон, Латук, Томат) с медово-горчичным соусом; блинчики с бананами и Нутеллой; блинчики с Кокосовым кремом и орехами; Немецкие колбаски из свинины в беконе на гриле, картофельное пюре и салат из рукколы; котлеты "Из России с Любовью" из говядины с тушенной капустой и салатом из свежих овощей, с соусом BBQ; Спагетти Болоньезе и Спагетти Карбонара; Филе тунца с розмарином и овощами гриль. В общем стараемся. Гости довольны и сыты. Мы при деле и так же сыты» - сообщал Роман на своей личной странице в соцсети ВКонтакте.

Проблем с доставкой продуктов для ресторана не бывает. Даже есть специальное приложение в телефоне для заказа продуктов – были бы деньги. Так, Роман за приготовлением блюд дождался приговора суда и получил 17 лет лишения свободы.

ГОСТИ ИЗ СУРГУТА

Почти два года о Романе Калашникове не было новостей, но накануне один из активных жителей Сургута опубликовал у себя на странице во Вконтакте пост о визите в тюрьму к знаменитому земляку.

Сургутяне посетили Романа в балийской тюрьме. Фото Маркуса Воригата в соцсети Вконтакте

Марат признался, что история повара, чудом избежавшего смертельного приговора за преступление на Бали, тронула его. Среди его приятелей нашлись общие с Романом знакомые. Будучи с супругой в отпуске на Бали, Марат, узнав, что Рома сидит именно там, решил навестить земляка.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» молодой человек рассказал, что в гостях у Романа он был буквально 3-4 дня назад. До Денпасары они с супругой Александрой добрались на байке. После чего успешно прошли процедуру регистрации и досмотра в тюрьме, а через некоторое время оказались в зале свиданий.

По словам Марата, столы в помещении напомнили ему барную стойку, разделенную посередине решеткой.

«Посетители передают через решетку разрешенные продукты и даже маленьких детей. Кто-то кушает ништяки, шоколадки, пьет колу, кто-то ждёт своей очереди и ищет глазами своих посетителей (примеч. орфография и пунктуация автора сохранена)», говорится в посте жителя Сургута, опубликованном во Вконтакте.

- В дверях появляется Рома, он сразу видит меня и машет рукой. Здороваемся, знакомится. В руках у него большой поднос, закрытый крышкой и два термоса. Он приготовил нам завтрак! Два вкусных сэндвича, салат из овощей и фруктов, банановый шейк и превосходный, сваренный французский кофе. Мы были мягко говоря этому удивлены! Будучи прекрасным поваром с многолетним опытом завтрак приготовил великолепный, - делится впечатлениями Марат.

Он добавил, что сам Рома выглядит хорошо, прибывает в отличном настроении. Планы в таком месте особо не строит – срок длительный. Между тем ресторан повара из Сургута пользуется популярностью и приносит прибыль. Как ранее отмечал сам Роман, в колонии только два приема пищи бесплатные, остальное - за деньги. Отсюда и востребованность блюд от сургутского повара.

Марат также добавил, что балийская тюрьма не идет в сравнение с российскими местами заключения. Территория вокруг здания ухоженная, лучше даже, чем в отеле, где он проживал с супругой. Место отбывания наказания также отличается развитой инфраструктурой, наличием магазина и ресторана, где готовит Роман.

- Беспредела нет, все живут по справедливости. Это как небольшое селение в полторы тысячи человек, которое отрезано от окружающего мира. Телефоны вроде как запрещены, но если не наглеть, то не забирают, главное открыто не использовать, - поясняет Марат.

Вот и Роман в завершении встречи с земляками из старой потрепанной книги, похожей на Библию, вытащил телефон и сделал памятный снимок с парой из Сургута. Мобильник хранит как в фильмах, в отверстии между вырезанных книжных страниц.

- Так к чему это я? Ребята, кто бывает на Бали, навестите Ромку! Очень приятный парень! Напишите ему в ВК, ответит, думаю ему всегда будет приятно увидеть земляков и услышать родную речь. Ведь русские своих не бросают! Помните? – обратился к землякам на своей странице во Вконтакте Марат.

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