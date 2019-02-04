В Сургуте возле стен роддома провели кровавый обряд жертвоприношения

Рождение ребёнка – это всегда праздник, а если ты ещё и мусульманин – значит, пир будет на весь мир. К такому «пиру» подготовились жители Сургута, которые решили отметить появление на свет малыша…. кровавым жертвоприношением. Прямо у стен одного из местных роддомов, на глазах у толпы людей, мусульмане решили зарезать барана – в честь выписки одной из мам.

ШОКИРУЮЩАЯ ВЫХОДКА

Видеоролик с места страшного обряда появился в социальных сетях и уже успел наделать много шума. При этом многие пишут, что с уважением относятся ко всем религиям, однако участники жертвоприношения перешли все границы дозволенности. Под постом с видео комментаторы (причём сами мусульмане) не стесняются в выражениях и возмущаются выходкой.

- Я сама мусульманка. Да, когда у нас рождается ребенок (сын), режут животного, но и то не все, и не рядом с роддомом. Животного режут дома или раздают в мечети. С какого перепуга этот мужчина решил резать барана рядом с роддомом, я не понимаю. Из-за таких ненормальных все русские начинают презирать мусульман. Братья и сестры, не позорьте нас, пожалуйста, своим дебилизмом! Уважайте себя и других! Дети этого вообще не должны видеть…ужас! – пишут пользователи.

- Я, как представитель одной из национальности, практикующий жертвоприношение, отрицательно смотрю на произошедшее. Никто не сможет оправдать такое, так как всеми богословами во всех школах, мечетях и институтах давно уже сказано: «Верующий – тот, с кем людям комфортно». Земляк, обращаюсь к тебе, если читаешь! Ты знал, что находишься на чужбине, где люди совсем другого мировоззрения, и пренебрег чувствами других людей. Ты сейчас нас показал дикарями, и из-за тебя одного дальше будут продолжаться эти глупые стереотипные мышления, - пишет Адам Магомедов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Советник муфтия Тюменской области по связям со СМИ и общественностью Динар Нафиков в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Югра» рассказал, что совершённое деяние возле роддома – определённо правонарушение. Да, обряд жертвоприношения существует, однако совершать его нужно только в укромном месте, чтобы не шокировать общественность.

- У мусульман есть такой обряд: если рождается мальчик – режут двух баранов, если девочка – одного. На арабском языке обряд называется «акика» («волосы младенца»). Всё это пошло со времён пророка Муххамеда, который принёс в жертву акика по одному барану за Хасана и Хусейна, своих внуков. Впоследствии арабы при рождении детей совершали жертвоприношение акика, высказывая таким образом благодарность Всевышнему, - рассказывает Динар. – На Курбан-байрам можно резать корову, быка, верблюда, козу, барана.

По словам советника муфтия Тюменской области, люди, которые совершили обряд жертвоприношения у стен роддома, могли даже не советоваться со священнослужителями. Ведь официальное духовенство такие шаги не приветствует.

- Жертвоприношение можно совершать культурно, чтобы впечатлительные не видели крови животных. В советские времена такой обряд был забыт, как и истоки своей религии, но сейчас ситуация начинает меняться. Многие мусульмане стараются чтить свои традиции, поэтому обряд жертвоприношения возрождается.

Кто родился у счастливого семейства – пока не известно. Однако случаем возле сургутского роддома уже заинтересовалась полиция, фигурантов ищут. В настоящее время по данному факту проводится проверка.